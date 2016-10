Apple hat bekanntermaßen ein großzügiges Investment in den chinesischen „Fahrdienstleister“ Didi Chuxing unternommen. Als Ergebnis der Finanzspritze von einer Milliarde US-Dollar steht Apple nun offiziell ein Vorstandssitz beim Unternehmen zu.

Didi Chuxing ist das chinesische Uber. Als Apple im Mai die Beteiligung an dem Unternehmen meldete, kam dies zwar überraschend, aber nicht vollständig aus der Luft gegriffen. Apple hätte sehr wohl auch in das heimische Unternehmen investieren können, wollte aber offenbar die Wogen in China glätten, da die dortigen Behörden in unterschiedlichen Fällen Apples Geschäfte untersuchten. iTunes Movies und iBooks wurden gesperrt, weil dort Inhalte vertrieben wurden, die der chinesischen Obrigkeit nicht in den Kram passten.

Apple bekommt Vorstandsposten bei Didi Chuxing

Als Apple das Investment tätigte, war nicht klar, ob der iPhone-Hersteller damit auch Mitspracherecht im Unternehmen erwerben würde. Unklar war dies vor allem wegen der Regularien in China, die ausländische Investments kritisch beobachten. Doch nun gibt es offizielle Dokumente, die Apple einen Sitz im Didi-Chuxing-Vorstand bescheinigen, und zwar bereits seit Juni. Dies berichtet „The Information“.

In China ist Uber übrigens keine Konkurrenz mehr für Didi Chuxing. Das Start-up aus den USA verkaufte sein China-Geschäft an den Konkurrenten. Es wird „Didi“ nachgesagt, dass es mehr als 87 Prozent des Geschäfts der Fahrtenvermittlung in China kontrolliert.