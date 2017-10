Härtere Gangart gegen Irland (und Apple): Die EU-Kommission hat am Mittwoch mitgeteilt, dass man gegen Irland vor Gericht ziehen wird. Der Vorwurf: Das Land habe versäumt eine Steuernachzahlung in Milliardenhöhe von Apple einzuziehen. Im August 2016 hatte Kommission entschieden, Irland habe Apple illegal subventioniert.

13 Milliarden Euro sollte Apple an Steuern nachzahlen, wenn es nach der EU-Kommission geht. Im August 2016 stellte diese fest, Apple habe illegale „Steuergeschenke“ durch Irland erhalten. Der iPhone-Hersteller aus Cupertino hat schon weit vor der Entscheidung für seine Investoren eine entsprechende Warnung ausgegeben, dass man mit einem mehrstelligen Milliardenbetrag als Ausgabe in so einem Fall rechne. Gezahlt hat Apple allerdings noch nicht.

Irland sieht Autonomie gefährdet

Denn: Die EU-Kommission hat über den Kopf Irlands hinweg entschieden. Apple habe in der Zeit zwischen 1997 und 2007 einen unfairen Vorteil erhalten, indem es Umsätze, die innerhalb der EU erwirtschaftet wurden, durch zwei Tochterunternehmen in Irland schleusen durfte und somit die Besteuerung reduziert hat. Das Land sieht sich in seiner Autonomie eingeschränkt, Steuern selbst zu erheben und akzeptierte die Entscheidung der Kommission nicht; Apple ficht die Entscheidung der EU-Kommission ebenfalls von Beginn an an.

Stand heute hat Irland die ausstehende Forderung von Apple nicht eingetrieben. Schon Anfang Januar sei eine Frist der EU-Kommission verstrichen. Entsprechend folgte nun der neuerliche Vorstoß, Irland vor Gericht zu ziehen, wie Reuters berichtet. Dort allerdings befindet sich das Land schon länger: Denn Irland geht selbst gegen die Entscheidung der EU-Kommission vor. Der Finanzminister des Landes erklärte, auch wenn man die Entscheidung der EU-Kommission nicht teile, würde man die Forderungen eintreiben. Allerdings warte man dazu die Entscheidung des Berufungsverfahrens ab.

Tim Cook sieht Politikum

Im Raum steht, dass Apple in dem genannten Zeitraum fast keine Steuern gezahlt haben soll. Tim Cook verwies die Zahlen, die kursieren, seit Beginn der Berichterstattung ins Land der Märchen. Der Apple-Chef glaubt fest daran, dass die Entscheidung vor Gericht gekippt wird.