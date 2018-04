Die Apple Watch wird wohl ab watchOS 5 nur noch native Apps unterstützen (Bild: Mac Life)

In der aktuellen Beta von watchOS 4.3.1 erhalten Nutzer einen Warnhinweis, wenn sie versuchen eine veraltete App auf ihrer Smartwatch zu öffnen. Entwickler müssen wahrscheinlich bis watchOS 5 ihre Apps aktualisieren, sonst werden sie ab Herbst nicht mehr starten.

Apple geht nicht das erste Mal gegen veraltete Apps vor. Bereits beim Wechsel von iOS 10 auf iOS 11 ließ Apple viele ältere Anwendungen nicht mehr starten. Grund hierfür war der Wechsel des Betriebssystems von einer 32-bit auf eine 64-bit-Architektur. Nun könnte es auch auf der Apple Watch bald soweit sein. Aber aus anderen Gründen.

Wie Nutzer der aktuellen Beta 4.3.1 berichten, zeigt ihr Betriebssystem bei einigen Apps eine Warnung an. Dort heißt es, die gestartete App würde in zukünftigen Versionen von watchOS nicht mehr funktionieren und müssten von den Entwicklern angepasst werden. Scheinbar betrifft diese Warnung Apps, die noch für watchOS 1 entwickelt wurden. Der entscheidende Unterschied zu neueren Apps: Bei Apples erstem Betriebssystem für die Apple Watch konnten noch keine nativen Apps erstellt werden. Die Anwendungen mussten also immer vom iPhone auf die Uhr gestreamt werden. Diesen Weg möchte Apple nicht mehr zulassen, stattdessen sollen die Entwickler Apps programmieren, die direkt auf der Smartwatch laufen. Bereits seit Anfang April nimmt Apple keine Updates mehr für watchOS-1-Apps entgegen, mit dem Update auf watchOS 5 im Herbst könnten diese Apps dann endgültig Geschichte sein.

Allerdings ist fraglich, wieviele Entwickler ihre Apps noch anpassen werden. An der Apple Watch verlieren immer mehr Entwickler ihr Interesse. Große Firmen wie Amazon, eBay und Instagram haben ihre Apps für die Apple Watch bereits vom Markt genommen.

