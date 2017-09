Es ist so weit: Apple veröffentlicht watchOS 4 für Besitzer einer Apple Watch. Heute ist quasi Großkampftag, da darüber hinaus auch das neue tvOS 11 und iOS 11 für iPhone, iPod touch und iPad erscheinen. Das Update führen Sie über die Watch-App an Ihrem iPhone aus, sobald Sie dieses selbst aktualisiert haben.

watchOS 4 mit Siri-Zifferblatt (Bild: Apple)

watchOS 4 ist abermals ein großes Update für Apples Betriebssystem für das Handgelenk. An vielen Stellen wurden Änderungen vorgenommen, die die Bedienung vereinfachen sollen.

Musik aus der Workout-App kontrollieren

So können Sie beispielsweise direkt aus der Workout-App die Musik-App mit einer Wischgeste erreichen und jederzeit Songs vorspulen oder andere auswählen, ohne die Workout-App verlassen zu müssen.

Neue Zifferblätter

Sie fanden Micky und Mini Maus als Zifferblatt gut? Vielleicht finden Sie dann die neuen Toy-Story-Themen-Zifferblätter noch besser oder zumindest genauso gut. Die Figuren verfügen über unterschiedliche Animationen, die Sie zu Gesicht bekommen, wenn Sie die Armbanduhr zum Gesicht führen.

Neue Toy-Story-Zifferblätter für Fans (Bild: apple)

Siri überall in watchOS 4

Neu ist auch, dass Siri nun allgegenwärtig ist. Apple hat in all seinen Betriebssystem-Updates (iOS 11, tvOS 11, macOS 13 und eben watchOS 4) das Maschinenlernen zu einem zentralen Thema werden lassen. Die „Künstliche Intelligenz“ in Form von Siri bekommt auf der Watch ein eigenes Zifferblatt spendiert. Das erinnert Sie an Termine, weiß, beziehungsweise lernt, wie Sie Ihren Tag verbringen. Wenn Sie beispielsweise am Abend meist einen Spaziergang unternehmen oder Laufen gehen, begrüßt Sie ein Element, das Sie direkt zur Workout-App führt. Wenn Sie einen Flug gebucht haben oder einen Tisch im Restaurant, wird Siri Sie auch daran erinnern, sich rechtzeitig auf den Weg zu machen. Dazu nutzt es Verkehrsdaten von Apples Karten-App.

Datenaustausch mit Fitnessgeräten

Apropos Workout. Sie sind Mitglied in einem Fitnessstudio? Mit watchOS 4 kann Ihre Apple Watch sich mit Laufbändern, Rudergeräten und anderem Zubehör im Studio verbinden. Apple hat Hersteller gewinnen können, die alleine in den USA 80 Prozent aller Fitnessstudios abdecken. Fragen Sie einfach in Ihrem „Gym“ nach, ob es entsprechende Geräte gibt, oder diese angeschafft werden sollen. Alles was Sie tun müssen, das Gerät beträten und die Uhr in die Nähe der Kontaktstelle zu halten. Ähnlich wie bei Apple Pay weiß die Uhr sofort, was zu tun ist. Das passende Workout wird eingeblendet. Die Geräte wissen dann, welchen Puls Sie haben und die Watch und später Ihr iPhone und die Health-App werden Ihre gelaufenen Kilometer, etc. übertragen bekommen.

Die Apple Watch versteht sich nun mit Fitnessgeräten (Bild: Apple)

watchOS 4 bietet darüber hinaus noch viel mehr in Bezug auf Musik, Fitness, Bezahlvorgänge.