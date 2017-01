Falls Sie auf der Suche nach einem mobilen Bluetooth-Lautsprecher sind, werfen Sie einen Blick auf den UE Boom 2 von Ultimate Ears. Dieser ist im Rahmen von Media Markts Wahnsinns-Schluss-Verkauf-Aktion in gleich drei Farben stark reduziert. Er ist wasserdicht und versteht sich mit Siri.

UE Boom 2 wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher in Weiß (Bild: Ultimate Ears)

Der Frequenzbereich des UE Boom 2 liegt bei 90 Hz bis 20 kHz. Sie können per AUX-Anschluss ein externes Gerät via Kabel anschließen und ansonsten Audioquellen via Bluetooth zum Abspielen veranlassen. NFC unterstützt der Lautsprecher ebenfalls. Der Lautsprecher sieht halbwegs schick aus und ist dabei aber trotzdem wasserdicht. Er hat eine Zertifizierung nach IPx7. Ähnlich dem iPhone 7 können Sie also den Lautsprecher unter Wasser tauchen und er geht dabei nicht kaputt. Laut Hersteller bietet er eine Wiedergabedauer von maximal 15 Stunden mit einer Akkuladung.

Zum Deal: Ultimate Ears UE Boom 2 reduziert .

Und wie viel kostet das Produkt? Bei Media Markt zahlen Sie dafür in den Farben Vinyl, Weiß oder Grün (die übrigen sind nicht rabattiert) nur 79 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Der Preisvergleich zeigt das nächste Angebot bei über 120 Euro.

Hinweis: Sie müssen allerdings schnell sein. Einige Modelle sind online nicht mehr verfügbar, eventuell aber zur Abholung im eigenen Markt noch vorhanden. Das müssten Sie jedoch individuell prüfen.