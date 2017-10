Auf Beats 1, Apples Musikradiosender innerhalb von Apple Music, widmen sich die Moderatoren und DJs mit großer Vorliebe neuen, aufstrebenden Künstlern. Mit „Up Next“ hat man dafür nun ein eigenes Format geschaffen. Wir sind dem Format ein wenig auf den Grund gegangen und stellen es Ihnen vor.

Maggie Rogers (Bild: Universal Music)

Mit Social Media hat Apple sich immer schwer getan. Zwar ist man auf Twitter, Instagram und Co. vertreten, wirklich aktiv oder gar interaktiv zeigte man sich nie. Seit einigen Monaten scheint Apple langsam etwas anders zu ticken und so wird Twitter auch schon mal als offizieller Verkündungskanal verwendet. Beispielsweise am 20. April, als Apple mit einem kurzen Video und einem Tweet auf die Existenz von „Up Next“ hinwies. iTunes-Veteranen ist Up Next bereits als eine Funktion der Medienzentrale zum Anlegen temporärer Wiedergabelisten bekannt. Diese ist hiermit aber nicht gemeint.

Die nächste Musik-Generation

Je nachdem wie man misst, kann man sehr gut begründet zu dem Ergebnis kommen, dass Apple mit „Beats 1 Radio“ den größten Radiosender der Welt betreibt. Beats 1 sendet live in über 100 Ländern – wenn auch in keinem einzigen davon über klassische Radioverbreitungswege, sondern ausschließlich über das Internet und ausschließlich innerhalb der eigenen Music-App auf iOS- und Android-Geräten, respektive in iTunes auf dem Mac.

Diese Popularität nutzt Apple nun, um jungen Künstlern eine Bühne zu bieten und ihnen den eigenen Weg zu einem hohen Bekanntheitsgrad zu ebnen.

Up-Next-Künstler werden nicht nur vermehrt auf Beats 1 Radio gespielt. Apple produziert auch eine kurze Dokumentation, filmt einen Live-Auftritt und organisiert Interviews mit einem oder mehreren der Beats-1-DJs. Außerdem baute man die Kooperation mit James Cordon, dem Late-Night-Show-Host, dem man bereits das Konzept von „Carpool Karaoke“ abkaufte, aus. Die „Up-Next-Künstler“ bekommen einen musikalischen Auftritt in der „Late Late Show“ von James Cordon zugestanden und somit die Chance, sich einem Millionenpublikum via Fernsehen und Youtube zu präsentieren.

Maggie Rogers Now That the Light Is Fading Die erste EP bei einem echten Label von Maggie Rogers umfasst fünf Songs. Natürlich auch ihren Hit „Alaska“, der ihr zu einigem Ruhm verhalf – auch schon bevor man bei Beats 1 auf sie aufmerksam wurde. Tatsächlich sind die anderen Songs („Color Song“, „On + Off“, „Dog Years“ und „Better“) nicht weniger interessant. Alle lassen sich als experimentellen Pop beschreiben, erfordern also etwas Offenheit beim Hörer für bislang unbekanntes. Reinhören lohnt sich in jedem Fall – nur sollte man sich Zeit für die EP nehmen und sie nicht nur nebenbei konsumieren. Aber das gilt ja eigentlich für jedwedes musikalisches Werk.

Pre-Up-Next

Angefangen hat dieses Engagement aber bereits vorher, ohne eigenen Namen und ohne eigenes Format. Sänger und Produzent Pharrell Williams („Happy“) ist in einer „Masterclass“ für Musikstudenten des Clive-Davis-Insituts an der Tisch School of the Arts, die wiederum zur New York University gehört, als Mentor tätig. In dieser Funktion und in diesem Rahmen traf er auf die 25-jährige Künstlerin Maggie Rogers, die ihn sofort mit ihrem Sound beeindruckte. Pharrell Williams seinerseits unterhält seit längerem gute Beziehungen zu Apple (so hatte er bereits deutlich vor dem Verkaufsstart der ersten Apple Watch ein Goldmodell am Handgelenk) und war sicherlich nicht ganz unschuldig daran, dass Maggie Rogers auf einmal nicht nur auf Beats 1 Radio gespielt wurde, sondern auch zu Interviews eingeladen wurde.

Aktuell ist Maggie Rogers mit der EP „Now That The Light Is Fading“, die auch ihren Erfolgs-Hit „Alaska“ enthält, auf Apple Music vertreten.

Bunter Stilmix

Erfreulich ist, dass Apple sich bei der Auswahl der Künstler nicht auf ein Genre oder einen Stil festlegt. Mit der eher experimentellen Maggie Rogers (die ja eigentlich nicht so wirklich zu „Up Next“ dazugehört), den Rappern 6lack und Mr. Eazi und der sehr poppigen Sigrid, sowie dem souligen Kahlid ist eigentlich für jeden etwas dabei.

6lack (gesprochen „Black“) war der erste „echte“ Künstler bei „Up Next“. Bereits im zarten Alter von vier Jahren legte 6LACK mit ersten Aufnahmen den Grundstein für seine spätere Karriere. Mit seinem 2016 erschienenen Hit „PRBLMS“, in dem er R&B- und Hip-Hop-Elemente zu einem stimmungsvollen Sound vermischt, katapultierte sich der Newcomer vom Underground in die Charts. Und das war erst der Anfang, wie sein mit persönlichen Erfahrungen vollgepacktes Debütalbum „FREE 6LACK“ eindrucksvoll beweist.

Die zweite „Up Next“-Künstlerin war die 20-jährige Sigrid, die bereits mit ihrem ersten Auftauchen in der Poplandschaft für Furore sorgte. Von der kleinen Stadt Ålesund in Norwegen gelang Sigrid mit Verstand, Haltung und kolossaler Stimme mit dem energiegeladenen Hit „Do not Kill My Vibe“ der internationale Durchbruch, der gleichzeitig als einer der größten Breakout-Songs des Jahres 2017 gefeiert wurde.

Die Nummer drei in dieser Liste belegt Kahlid, der früh unverhoffte Schützenhilfe erhielt: Als Kylie Jenner seinen Song „Location“ in ihrem Snapchat spielte, ging Khalid noch in die Highschool. (Falls Ihnen der Name Kylie Jenner nichts sagt, ist das übrigens kein Grund sich zu grämen – Sie haben nichts verpasst. Bekannt wurde sie 2007 durch die Reality-TV-Serie „Keeping Up with the Kardashians“ und hat es unter Teenagern zu einigem Ruhm gebracht.) Für Kahlid jedenfalls ging es von da an steil nach oben. Auf seinem Debütalbum „American Teen“ besingt er DMs, Subtweets und Uber-Fahrten zum Abschlussball mit einer sanften Stimme, die für Gänsehaut-Feeling zu sorgen vermag. Doch die Anekdoten aus dem digitalen Leben sind nur der Ausgangspunkt für seine zeitlosen Geschichten über die erste Liebe, das Leben als Jugendlicher und die Suche nach einem Platz in der Welt.

Der bei Druckschluss dieser Ausgabe der Mac Life aktuelle „Up Next“-Künstler ist Mr Eazi. Während seiner Studentenzeit in Ghana organisierte er selbst noch Gigs für vielversprechende Newcomer und lernte viel von ihnen. Seinen Sound beschreibt Apple als eine lässige, melodische Mischung aus Afrobeats und Dancehall, die er in Anlehnung an ein ghanaisches Gericht „Banku Music“ nennt.

Lobenswert ist, dass Apple sich mit „Up Next“ von dem sonst doch oft sehr US-zentrischen Weltbild gelöst hat.

Ritterschlag durch Zane Lowe

Für gewöhnlich werden die neuen „Up Next“-Künstler durch den wohl populärsten Beats-1-DJ präsentiert. Der 44-jährige Neuseeländer Zane Low gehört zu den wenigen englischsprachigen Radiomachern, die auch im deutschsprachigen Raum keine unbekannten sind. 1997 zog es Lowe nach Großbritannien, wo er für XFM und MTV Europe tätig war, bevor er von 2003 bis 2015 für BBC Radio 1 „on air“ war. International bekannt wurde er dort durch seine „Masterpieces“-Serie. Von 2007 bis 2012 nahm er sich in jedem Jahr eine Woche, um an jedem Tag dieser Woche seine Show einem einzigen Album zu widmen, das er für ein Meisterwerk hielt. Währen Apples World Wide Developer Conference (WWDC) 2015 wurde Zane Lowe neben Ebro Darden und Julie Adenuga als einer der ersten DJs für Beats 1 präsentiert.

Junge Künstler, frischer Wind

Es ist gut, dass Apple die gigantische Plattform „Apple Music“ nutzt, um jungen Talenten eine Chance zu geben. Noch schöner ist, dass hier authentische Personen und keine Pop-Sternchen aus der Retorte ausgewählt werden. Das merkt man schnell bei einer kurzen Youtube-Recherche. Während 6lack oder auch Kahlid selten aus ihrer taffen, respektive melancholischen Rolle fallen, merkt man vor allem den beiden Damen der Liste an, dass sie manchmal ihr Glück kaum fassen können. Eben noch in einer Kneipe in den norwegischen Wäldern, jetzt auf großen Festivalbühnen und in weltweiten beliebten TV-Late-Night-Shows. Sigrid geht dabei als eine mindesten genauso aufgedrehte, jedoch weit weniger nervige norwegische Version von Lena Meyer-Landrut durch, tobt sich auf der Bühne gehörig aus und lächelt strahlend ins Publikum. Man merkt ihr an, dass dies ihre ersten größeren Auftritte sind. Das Publikum nimmt sie so aber auf jeden Fall mit, denn die Show wirkt nicht perfekt, nicht tausendmal geprobt und gespielt.

Ganz ähnlich verhält es sich bei Maggie Rogers, die unlängst ihr erstes Konzert in Hamburg gespielt hat. Sichtlich gerührt und erstaunt war sie davon, dass man in der Hansestadt, also praktisch in einer ganz anderen Welt, ihre Texte mitsingen konnte und sie nach ihrem Hit „Alaska“ nicht von der Bühne lassen wollte. Noch als die Lichter in der Halle bereits wieder aufleuchteten und die Frau am Mischpult ihr MacBook Pro bereits ausgestöpselt hatte, riefen die eigentlich nicht für Extase bekannten Hamburger klatschend nach einer Zugabe, die eine sichtlich überwältigte Maggie Rogers dann letztlich auch lieferte. Diese „Up Next“-Künstler sind eben keine alten Show-Hasen, die schon alles gesehen, alles erlebt haben und die nichts mehr zu schocken vermag.

Musikalische Reise

Apple versteht das Radio als eine Art soziales Netzwerk. Ja, die Interaktionsmöglichkeiten sind deutlich eingeschränkter als auf Facebook und Co. Mit der Auswahl der regelmäßigen und Gast-DJs (wie beispielsweise Elton John) schafft Apple aber spielend, was gerade deutschen Radiosendern immer weniger gelingt: die Hörer bauen eine Verbindung zu den Radiomachern auf und vertrauen ihrem Geschmack. Wenn Zane Lowe einen neuen Song als „World Record“ präsentiert oder eben einen neuen Künstler vorstellt, hört man sich das zumindest einmal an und gibt ihm oder ihr eine Chance. Und das ist mehr, als die meisten „Up Next“-Künstler je zu hoffen wagten.

Bisher bei Up Next

6black (Bild: Label)

April: Mit 6black begann Apples Engagement für junge Künstler mit „Up Next“ offiziell. Zwar hatte man bei Apple schon immer ein Herz für gute Musik. Dass man sich soweit aus dem Fenster lehnt, ist neu. Die Wahl des Rappers 6lack als Nummer eins mag auf einige befremdlich wirken, ist sicherlich dem Blick auf den US-Markt, der deutlich Hip-Hop-gepräger ist, und Zane Lowes Wohnsitz Los Angeles geschuldet.

Sigrid (Bild: Label)

Mai: Gleich mit der zweiten Künstlerin stellte Apple im Mai unter Beweis, dass man Beats 1 tatsächlich als weltweite Plattform versteht. Sigrid stammt aus Norwegen und räumt mit einigen Vorurteilen auf, die man über die Nachfolger der Wikinger haben mag. Energiereich und extrovertiert tobt sie über die Bühne und zeigt sich in Interviews zugleich als intelligente und reflektierte junge Frau mit Ambitionen und Zielen.

Kahlid (Bild: Label)

Juni: Nach Rap/Hip-Hop und Pop folgte im Juni ein ruhigerer Musiker auf Apples „Up Next“-Liste. Mit Kahlid begab man sich in einen Genre-Mix aus Soul und R&B, wobei die Übergänge hier natürlich ohnehin fließend sind. Kahlid präsentierte gefühlvolle Songs zu Dauerbrennerthemen wie Liebe und Heranwachsen mit intelligenten und modernen Texten, die alte Floskeln vermeiden.

Mr Eazi (Bild: Label)

Juli: Mit Mr. Eazi dürfte es Apple gelingen, einer Menge Beats-1-Hörern den Horizont zu erweitern. Ja, auch in Afrika gibt es eine florierende und intensive Musikerszene, abseits traditioneller Töne. Wie so oft schaut man einfach viel zu selten nach Afrika und unterstellt gerne Rückständigkeit, ohne sich ein Bild gemacht zu machen. Mr Eazi hat mit seiner Musik das Potenzial zum weltweiten Star.