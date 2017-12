Erst Mitte November entschied das Landgericht Bonn über die Klage einiger privater Wetterdienste und entschied, dass die Wetter-App des Deutschen Wetterdienstes nicht mehr komplett kostenlos sein darf. Auch wenn der DWD in Berufung ging, muss das Urteil nun zunächst umgesetzt werden und die App ab sofort zum Teil kostenpflichtig sein.

Seit gestern sind in der Wetterapp des DWD nur noch Wetterwarnungen kostenlos (Bild: Smartmockups)

Der Gerichtsprozess drehte sich im Grunde um eine einfache Frage. Ist die kostenlose Bereitstellung von Wetterdaten über den, durch Steuergelder finanzierten, Deutschen Wetterdienst (DWD) eine Wettbewerbsverzerrung? Genau dies warfen einige private Wetterdienste, allen voran Wetter Online, dem DWD vor. Das Landgericht Bonn stimmte dieser Ansicht zu und bestätigte, dass die App mehr sei, als eine einfache Warnung vor Wettererscheinungen. Genau dies dürfte der Wetterdienst aber laut Gesetzt als einziges kostenlos anbieten.

Auch wenn der DWD gegen das Urteil Berufung eingelegt hat, steht seit gestern nun ein Update im App Store bereit, welches die WarnWetter-App entsprechend des Urteils anpasst. Bis zu einem erneuten Prozess, ist der Deutsche Wetterdienst dazu verpflichtet. Ab sofort sind in der kostenlosen Version nur noch Wetterwarnungen enthalten. Wer weiterhin Zugriff auf detaillierte Wetterradarbilder und Vorhersagen haben möchte, muss diese per In-App-Kauf in Höhe von 1,99€ freischalten.

Wer für die App aktuell nicht zahlen möchte, kann bis zu einem Urteil der nächsten Instanz abwarten. Sollte der Berufung stattgegeben werden, könnten die Richter auch dem DWD recht geben. Dann dürfte die App wieder vollständig kostenlos angeboten werden.