Derzeit gibt es zwei von Feral Interactive für den Mac angepasste Warhammer-Games im Mac App Store günstiger. Es handelt sich dabei um Warhammer 40.000: Dawn of War II und die eigenständige Erweiterung Warhammer 40.000: Dawn of War II – Chaos Rising.

Warhammer 40.000: Dawn of War II – App-Logo (Bild: Games Workshop)

Sie sind Warhammer-Fan und Mac-Besitzer? Dann wird es Sie freuen, dass derzeit Warhammer 40.000: Dawn of War II und die Stand-alone-Erweiterung „Chaos Rising“ im Preis reduziert wurden.

Sie bekommen Warhammer 40.000: Dawn of War II zum Preis von 9,99 Euro (zuvor 19,99 Euro). Das Spiel versetzt Sie, wie der Name bereits vermuten lässt, ins 41. Jahrtausend. Am Rand der Milchstraße im Subsektor Aurelia kommt es zu Konflikten. Befehligen Sie Ihre Space Marines im Kampf gegen Orks, Tyraniden und Eldar. Sie benötigen in jedem Fall OS X 10.11.6 oder neuer, um Dawn of War II spielen zu können. Die weiteren Systemanforderungen entnehmen Sie bitte der App-Store-Beschreibung.

Zum Deal: Warhammer 40.000: Dawn of War II im Mac App Store kaufen.

Laden im App Store Warhammer® 40,000®: Dawn of War® II Entwickler: Feral Interactive Ltd Preis: 9,99 €

Laden

Screenshot aus Warhammer 40.000: Dawn of War II (Bild: Games Workshop)

Außerdem bekommen Sie Warhammer 40.000: Dawn of War II – Chaos Rising ebenfalls für 9,99 Euro statt zuvor 19,99 Euro. Das Spiel hat vergleichbare Systemanforderungen wie das Hauptspiel. Wir empfehlen Ihnen die Systemanforderungen im App Store genau durchzulesen.

Zum Deal: Warhammer 40.000: Dawn of War II – Chaos Rising im Mac App Store kaufen.