Kennen Sie Gene Munster? Das ist kein Mitglied der Fernsehfamilie The Munsters aus den 1960ern, sondern eine schillernde Persönlichkeit im Bereich der Analysten-Landschaft. Munster hielt beispielsweise bei seinen Prognosen noch lange an der Idee fest, Apple würde einen eigenen Fernseher veröffentlichen wollen. Damit behielt er nicht Recht. Mittlerweile ist Munster Wagniskapitalgeber in der eigenen Firma Loup Ventures.

Munster ist diesmal der Meinung, dass das Apple ein tragbares Augmented-Reality-Gadget erst 2021 auf den Markt bringt. Der Analyst sieht kurzfristig drei Phasen oder eben Schritte bis zur Veröffentlichung der sogenannten „Apple Glasses“.

Zunächst sollen im Herbst weitere iPhones mit VCSEL-Oberflächenemittern in der Face-ID-Kamera veröffentlicht werden. Die unterstützen ihrerseits ebenfalls AR-Anwendungen.

Phase 2 sieht ein Wettrennen um die besten ARKit-Apps unter Entwicklern vor. Munster zufolge wird es in dem Bereich einen weiteren „Goldrush“ geben. Erst in Phase 3 veröffentlicht Apple dann seine Augmented-Reality-Brille.

Munster thematisiert in seinem Beitrag auch die gemischten Gefühle von Investoren gegenüber der Technologie. Die erfolgreichsten Anwendungen seien Snapchat und Pokémon GO. Doch auf der anderen Seite stünde das Scheitern von Google Glass im Jahr 2015.

Zum jetzigen Zeitpunkt sei die Allgemeinheit noch nicht bereit für AR-Brillen. Doch wenn Apple es schafft die Technologie so weit zu bringen, dass sie ähnlich nützlich wie bei der Apple Watch wirkt, würden sich die Nutzer überzeugen lassen. Munster sieht in jedem Fall eine positive Zukunft für diese Geräte.

"In the future, we won't be able to live without an AR wearable, and Apple will be there to sell us one.“