Draußen ist es ziemlich kalt und der Winter auch noch nicht vorbei. Doch Media Markt macht trotzdem schon mal so etwas wie einen Winterschlussverkauf, nennt ihn aber Wahnsinns-Schluss-Verkauf. Viele Produkte wie Elektrogeräte, Spiele, Musik und Filme sind dabei teils stark reduziert. Stöbern Sie ein wenig durch den Katalog des Elektronik-Discounters.

Wahnsinns-Schnell-Verkauf bei Media Markt (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Media Markt, Montage: Mac Life)

Beim WSV von Media Markt fallen keine Versandkosten an. Die Produkte, die reduziert angeboten werden, sind zudem „nur“ online erhältlich. Doch sie sind auch nur in begrenzter Stückzahl verfügbar und deswegen teilweise sogar schon ausverkauft. Schnell sein lohnt sich also.

Zum Deal: Wahnsinns-Schluss-Verkauf bei Media Markt .

Was Sie erwartet? Zum Beispiel Drohnen, Headsets, Navigationsgeräte, MP3-Player, Tablets, Fernseher, Spielekonsolen und andere Dinge mehr sind bei MM aktuell im Preis gesenkt. Ein Preisvergleich lohnt sich aber dennoch. Wir können leider nicht mehrere hundert Produkte in dieser kurzen Zeit auf Ihren Preis überprüfen, halten es aber ratsam, Sie darauf hinzuweisen. Geben Sie den Produktnamen einfach in einer Preissuchmaschine wie Idealo ein und checken kurz, ob denn der Preis bei MM auch der Tiefstpreis ist.