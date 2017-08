Der Name ist Programm: Die App WahlSwiper des Startups Movact, nutzt die aus der Dating-App Tinder bekannten Wischgesten für eine Art modernen Wahl-O-Mat. Durch Wischen können die Nutzer ihre Antworten auf verschiedene Themengebiete festlegen und nach einer Auswertung die zu ihnen passendste Partei für die Bundestagswahl im September finden. Dabei ist die App nicht nur für jüngere Menschen praktisch.

Einfach nach rechts oder links wischen. (Bild: Movact)

Die Bundestagswahl rückt immer näher, auch wenn der Wahlkampf scheinbar nur schleppend in Fahrt kommt. Dennoch sollte jeder am 24. September wissen, wo er sein Kreuzchen machen möchte. Wer bisher noch unentschieden ist und keine Lust hat sich durch alle Wahlprogramme der Parteien zu wühlen, der kann bereits seit 2002 den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung nutzen. Das Prinzip ist sehr einfach, der Wahl-O-Mat stellt eine Reihe von Fragen, denen der Nutzer zustimmen oder die er ablehnen kann. Am Ende lässt sich dann anzeigen, welche Partei thematisch am Besten zu einem passen würde. Den Wahl-O-Mat gibt es auch als App für Smartphones.

Die App WahlSwiper für iOS und Android macht sich das Prinzip des Wahl-O-Maten nun zu eigen und verbindet es mit dem von Tinder bekannten Wischgesten. Will man eine der gestellten Fragen mit Ja beantworten, einfach nach rechts wischen, bei nein nach links. Darüber hinaus kann die App mit ihrem Design überzeugen und liefert zu jedem der abgefragten Themen auf Wunsch ein Video mit Hintergrundinformationen. Die Fragen wurden von Politikwissenschaftlern der Universität München überprüft. Die Auswertung der Ergebnisse gibt in Prozent an, wie weit eine Partei mit den eigenen Antworten übereinstimmt. In einer Detailansicht lassen sich auch zu jeder der Fragen die Begründungen der Parteien einsehen und weitere Informationen, wie zum Beispiel Wahlprogramme abrufen.

Sicherlich zielt WahlSwiper auf eine jüngere Zielgruppe, ist aber auch für jeden anderen unentschlossene Wähler ein sinnvolles Hilfsmittel um die Entscheidung für Ende September zu erleichtern. Und auch Stammwähler können überprüfen, ob ihre bisherige Partei noch immer zu ihnen passt. Also App laden, wischen und im September wählen gehen.