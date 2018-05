​Unsichtbare Zeichen bringen WhatsApp zum Absturz. Sowohl unter iOS als auch unter Android ist der beliebte Messenger derzeit Einfallstor für einen üble Scherz. Spezielle Zeichen in einer Nachricht bringen, wenn die Nutzer darauf tippen, den Messenger zum Absturz. Je nach Leistungsfähigkeit Ihres Geräts kommt es offenbar sogar zum Totalausfall, wie ein Nutzer auf Reddit beschreibt.

Der Nutzer „DieHoe“ ist es auch, der einen Beispieltext auf Reddit und Pastebin veröffentlicht hat, mit dem man den Absturz verursachen kann.

WhatsApp-Nutzer aufgepasst

Sie sollten entsprechend vorsichtig sein, wenn Sie Nachrichten mit Symbolen und Zeichen darin enthalten, die Sie zum Tippen auf einen Link auffordern. Selbst wenn die Nachricht das Gegenteil fordert („niemals dorthin klicken“, etc.), können Sie Ihr Gerät zum Absturz bringen. Derlei Fehler sind nicht neu. Auch Apples iMessage war schon von so einem Problem betroffen, bei dem besondere Zeichen den Messenger zum Absturz brachten.

Im vorliegenden Fall sind es „unsichtbare“ Symbole, die sowohl die App als auch die betroffenen Handys derart überlasten, dass es zum Absturz kommt.

Gucken erlaubt, klicken verboten

Die eigentliche Textnachricht wirkt auf den ersten Blick vermeintlich harmlos. Sie enthält in Wahrheit aber eine sehr hohe Anzahl an Zeichen (im fünfstelligen Bereich), die das System und die App überlasten. Sie können sie nur nicht sehen. Denn die Zeichen sind als versteckter Unicode enthalten. Steuerzeichen also, die bei hebräischen oder arabischen Schriftzeichen die Schreibrichtung angeben.

Ein bisschen Erleichterung gibt es allerdings. Denn „Spaßvögel“ können Ihr Smartphone nicht schon dadurch lahmlegen, dass Sie Ihnen die präparierte Meldung zusenden. Vielmehr müssen Sie erst mit der Nachricht interagieren. Klicken auf eine Stelle, die dazu aufruft, drauf zu klicken, oder die das genaue Gegenteil fordert (unbedingt nicht klicken), sollten Sie tunlichst vermeiden.

https://twitter.com/1stopbizservice/status/993471504556834816

Meiden Sie Meldungen, die ein bisschen so ausschauen wie die oben präsentierte Botschaft. Löschen Sie etwaige Meldungen, vor allem von Absendern, die Sie nicht kennen.

Anzeige