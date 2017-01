12.01.2017 - 15:06 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Apple warnt vor einem Betrugsversuch. Aktuell versuchen Betrüger an Codes von iTunes-Guthabenkarten zu gelangen, um diese anschließend weiterzuverkaufen. Dabei versuchen die Betrüger Nutzern vorzugaukeln sie hätten Schulden, die via iTunes-Guthabenkarten beglichen werden könnten. Apple weist auf einer Support-Webseite aber in aller Deutlichkeit hin, dass iTunes-Guthabenkarten kein Zahlungsmittel seien und nur in iTunes eingelöst werden können.



iTunes-Guthabenkarten sind nur für Apples Software-Stores gedacht (Bild: Apple)

Im Netz sind immer wieder Betrüger unterwegs. Viele versuchen bei ihren Betrugsversuchen die Leichtgläubigkeit der Anwender auszunutzen. Aktuell versuchen diese Betrüger an die Codes von iTunes-Guthabenkarten zu gelangen.

Die Idee hinter diesen Betrugsversuch ist denkbar einfach. Die Betrüger kontaktieren Nutzer via E-Mail oder telefonisch und behaupten, dass die Anwender Schulden beim Staat, bei ihrem Arzt, bei ihrer Kreditkarte oder bei einem Unternehmen wie Amazon oder Apple haben würden. Diese Schulden könnten mit iTunes-Guthabenkarten beglichen werden. Geben die Betroffenen nun den Code auf einer iTunes-Guthabenkarte an die Betrüger in dem Glauben weiter, damit nicht-existente Schulden zu tilgen, versuchen letztere die Codes und damit das Guthaben auf den iTunes-Karten weiterzuverkaufen. Dabei gehen die Betrüger nicht zimperlich vor und versuchen die Betroffenen mit verschiedenen Drohungen unter Druck zu setzen. Die Drohungen beinhalten unter anderem Anzeigen oder Klagen gegen den Nutzer.

iTunes-Guthabenkarten sind kein Zahlungsmittel!

Apple warnt Anwender auf seiner Support-Webseite vor diesem Betrugsversuch. Speziell in den USA scheint er aktuell weit verbreitet zu sein. Aber auch in anderen Ländern findet er statt. Apple führt auf der Support-Webseite aus, dass iTunes-Guthabenkarten keinerlei Zahlungsmittel seien und der Code niemals an Fremde weitergegeben werden sollte. Die iTunes-Guthabenkarten sind lediglich dazu gedacht, sie in iTunes einzulösen.