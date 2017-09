​Im Herzen Hollywoods: Medienberichten zufolge spielt Apple mit dem Gedanken mit seiner eigenen Filmproduktionsfirma an eine historische Stätte umzuziehen. Es heißt, der iPhone-Herstelle wolle sich in die „Culver Studios“ einmieten. Genau dort wurde Ende der 1930er Jahre der Klassiker „Vom Winde verweht“ mit Clark Gable und Vivien Leigh in den Hauptrollen aufgenommen und produziert.

Apple plant den Umzug an historische Hollywood-Stätte (Bild: CC0)

Die Financial Times hat einen Insiderbericht veröffentlicht. Darin wird über eine mögliche Unternehmung Apples hingewiesen. Dem Bericht zufolge will der iPhone-Hersteller sich einmieten in die „Culver Studios“. Diese Filmproduktionshallen, im Herzen Hollywods, haben historischen Flair. In ihnen wurde der Klassiker „Vom Winde verweht“ aufgezeichnet, aber auch moderne Blockbuster wie „The Matrix“ mit Keanu Reeves produziert. Apples Filmproduktionsfirma möchte nun offenbar in dieser Umgebung arbeiten.

Apple interessiert an Hollywood-Studio

Das Interesse des iPhone-Herstellers kommt nicht von ungefähr. Denn in den letzten Jahren konnten wir beobachten, wie einstige Technologiekonzerne mehr und mehr zu Medienunternehmen werden. Apple war, wie so oft, nicht der erste im Bunde. Denn sowohl Google als auch Amazon produzieren mittlerweile eigene TV-Serien und zumindest das Unternehmen von Jeff Bezos hat dafür sogar schon Preise eingeheimst. Zuletzt wurde die Produktion „Manchester by the Sea“ mit mehreren Oscars prämiert. Obwohl spät dran, möchte man nun aber in Cupertino Pläne mit Hand und Fuß realisieren.

Die Produktionsstätte „Culver Studios“ hätte alleine 13 Tonbühnen und rund 3000 Quadratmeter Fläche. Darin können sowohl Fernseh-Shows aufgezeichnet werden als auch ganze Spielfilme. Apple sei aber in der Hauptsache daran interessiert, Bürofläche anzumieten. Die historische Umgebung könnte jedoch symbolisch für die Ambitionen des Unternehmens stehen, doch ein ganz großer in Hollywood werden zu wollen. Anders hatte es mal Eddy Cue ausgedrückt, der Apple nicht als Konkurrenz zur US-amerikanischen Filmfabrik wissen wollte.

Unternehmen im Bieter-Wettkampf um Filmrechte

Apple hatte erst im Sommer zwei namhafte Mitarbeiter von Sony Pictures angeheuert, die unter anderem die Serie Breaking Bad verantwortet haben. Außerdem hat der iPhone-Hersteller bereits diverse Formate wie Carpool Karaoke oder Planet of the Apps eingekauft. Man möchte offenbar bis zu einer Milliarde US-Dollar jährlich in die Produktion von genuinen Inhalten investieren.

Apple selbst steht dem Bericht zufolge in einem Bieterwettkampf um die Filmrechte an einem Drama. Zu den bekannten Schauspielerinnen, die an dem Projekt mitwirken, gehören Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Die Firma bietet unter anderem gegen Netflix.