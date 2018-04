AirPods (Bild: Stefan Molz)

​Von AirPods und den drei Stadien der Apple-Kritik. Jonathan Kim veröffentlichte auf der Plattform Medium einen interessanten Beitrag darüber, wie die Meinung eines professionellen „Kritikers“ zu Apples AirPods sich in den letzten anderthalb Jahren um 180 Grad gedreht hat. Kim allerdings erkannte darin einen besonderen Moment. Zuzugeben, dass man Unrecht hatte, falle den meisten Kritikern schwer. Deshalb sei es Vlad Savov von The Verge hoch anzurechnen, dass er seine Meinung öffentlich änderte. Die Beobachtungen, die Kim anstellte, verleiteten ihn dazu, ein Stück über „die drei Stadien der Apple-Kritik“ zu verfassen.

Sie alle kennen mit Sicherheit professionelle Kritiker. Sie werden dafür bezahlt, eine Meinung zu haben und kritisieren Theateraufführungen genauso wie Elektronikprodukte. Sie unterscheiden sich von „gewöhnlichen“ Produkttestern vor allem auch darin, dass sie mal durch ihre Expertise, mal durch ihre Erfahrung glänzen und auch einen gewissen Grad an Allgemeinbildung haben, um die „kritisierten Objekte“ im politisch-gesellschaftlichen Kontext zu besprechen. Für Jonathan Kim von „ReThink Reviews“ ist also Vlad Savov solch ein ausgewiesener Kritiker.

2016: AirPods sind nur Mittel zum Zweck

Im September 2016 veröffentlicht Savov eine Einschätzung zu Apples AirPods. Es seien EarPods ohne Kabel mit geringer Akkulaufzeit. Die Kopfhörer würden Apple nur dazu dienen, Bluetooth-Kopfhörer wieder salonfähig zu machen. Für den Kritiker sind die AirPods zu diesem Zeitpunkt ein Produkt, mit dem man ihn jagen könne.

2017: Apple hat Erfolg

Schon im Jahr darauf merkt man einen leichten Sinneswandel. Savov stellt fest, dass die AirPods beachtliche Erfolge feiern, sich gut verkaufen und von den Kunden stark nachgefragt werden. Diese Anerkennung des Erfolgs ist beachtlich, wenn man sich vorstellt, dass der Kritiker das Produkt eigentlich gar nicht mag.

2018: Der Test für Audiophile

In diesem Jahr dann ist es so weit. Vergangenen Monat veröffentlichte Savov einen umfangreichen Testbericht zu Apples AirPods, nachdem er sie zwei Wochen lang umfangreich ausprobiert hat. Er zeigt sich geläutert: Er verstehe nun endlich, warum jeder sie liebt, der sie besitzt. Die AirPods böten das beste Verhältnis aus Preis, Funktion und Leistung.

Die drei Stadien der Apple-Kritik

Nun erkennt Jonathan Kim an diesen drei unterschiedlichen Meinungsäußerungen von Savov auch drei Station der Apple-Kritik. Er generalisiert seine Beobachtungen, die er immer wieder trifft. 1) Ihm begegnen sehr häufig professionelle Tester, die Apple-Produkte anhand von Vorannahmen in eine Schublade stecken. 2) Sie fangen dann an, die eigene Meinung zu hinterfragen, wenn sie feststellen, dass die Produkte wider Erwarten am Markt doch gut oder sehr gut ankommen. 3) Schließlich lassen sie sich dann durch die eigene längerfristige Nutzung von den Vorzügen der Geräte auch überzeugen.

