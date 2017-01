Die Lautstärke regeln, Ihr iPhone oder iPad als Trackpad zweckentfremden, Apps starten und einiges mehr kann die App „Mac Fernbedienung, Tastatur und Trackpad Pro“ für iOS. Sie ist aktuell im App Store reduziert.

Abbildung zeigt Mac-Fernbedienung (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Evgeny Cherpak, Montage: Mac Life)

Die Universal-App kostet derzeit 2,99 Euro, statt der sonst üblichen 4,99 Euro. Wie lange der Entwickler die App günstiger anbietet, ist unklar. Entsprechend sollten Sie kurz in sich gehen, sich fragen: Brauche ich diese App, und wenn Sie es nicht genau wissen, sich vielleicht auf YouTube die Funktionsweise ansehen.

Zum Deal: Mac Fernbedienung, Tastatur und Trackpad Pro reduziert.

Sie benötigen in jedem Fall iOS 8.0 oder neuer auf Ihrem iPhone oder iPad. Dann können Sie gemütlich vom iPhone aus die Lautstärke des Mac oder eben der daran angeschlossenen Boxen kontrollieren und die Medienwiedergabe steuern. Oder Sie nutzen Ihr iPad als Trackpad-Ersatz am iMac, oder eben als Wi-Fi-Tastatur. Steuern Sie über die App außerdem die verschiedenen AirPlay-Ziele, starten Sie Apps am Mac oder „zwingen“ diese zum Beenden, falls sie mal eingefroren sein sollten. Und wenn Sie vielleicht im Bett liegen und Ihren Mac herunterfahren möchten, oder in den Ruhezustand versetzen, dann geht auch das über die App „Mac Fernbedienung, Tastatur und Trackpad Pro“.