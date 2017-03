06.03.2017 - 19:05 Uhr Geschrieben von Stefanie Seidler

Es verwundert kaum, dass das kleine Inselreich Heimat für YouTube-Größen wie Zoe Sugg ist, die als Zoella mit ihren Beauty-Videos und Video-Blogs rund 11,5 Millionen Abonnenten begeistert. Oder für Caspar Lee, der rund 7 Millionen Abonnenten mit seinen Videos unterhält. Schließlich sind die Briten ständig online, das geht so weit, dass fast die Hälfte aller 18- bis 24-Jährigen sogar nachts auf ihr Smartphone schaut.



06.03.2017

Seit 2012 steigt der Anteil der Smartphone-Nutzer in Großbritannien kontinuierlich an, 2016 nutzten 81 Prozent der Bevölkerung ein Smartphone (2012 waren es nur 52 Prozent). Apples Marktanteil liegt mit 38,6 Prozent im Vereinigten Königreich deutlich höher als in Deutschland, wo nur etwa 20,2 Prozent der Smartphone-Nutzer Apples Betriebssystem nutzen. Aber auch Apple reagiert auf den Kursverfall der britischen Währung, der eine Folge des Brexit-Referendums ist und erhöht die Preise von Apps und In-App-Käufen im App-Store von 79 Pence auf 99 Pence, was einer Preissteigerung von rund 25 Prozent entspricht. Bereits im Herbst vergangenen Jahres passte Apple die Preise von iPhone, iPad und MacBook an den amerikanischen Markt an.

Start-ups im UK

Schwere Zeiten liegen indes vor der Digitalwirtschaft und der Gründerszene. Der angestrebte Austritt aus der Europäischen Union, aus dem Binnenmarkt und der Zollunion wird das Land in den nächsten Jahren verändern. Das gilt besonders für internationale Start-ups, die sich bisher mit Vorliebe in der britischen Hauptstadt angesiedelt haben. Die unsicheren Rahmenbedingungen und fehlende europäische Fördergelder könnten dazu führen, dass sich internationale Start-ups wieder für Berlin entscheiden. Bisher galt London als Hauptstadt der jungen Gründerszene. 2015 erwirtschafteten die jungen Unternehmen rund 2,9 Milliarden Dollar. Bisher liegt die Stärke der Start-ups besonders in der Vielfalt der Mitarbeiter und der Themen. Unternehmen, die sich mit Künstlicher Intelligenz befassen, existieren in London neben Finanz-Start-ups, die klassischen Banken Konkurrenz machen. Komplizierte Visa-Verfahren für Mitarbeiter und kein Zugang zum europäischen Binnenmarkt könnten junge Start-ups abschrecken, aufgefangen werden könnte dies nur durch eine noch niedrigere Unternehmenssteuer. Dabei ist der britische Staat sehr bemüht, die beste Infrastruktur für Start-ups zu bieten.

Neben zahlreichen Acceleratoren und Inkubatoren für die Start-up-Szene in London gibt es auch in Manchester ein großes Tech-, Investitions- und Musikfestival. „Business Rocks“ zieht Anfang Mai wieder rund 5.000 Besucher an, davon knapp 150 Start-up-Unternehmen, die einen Blick in die digitale Zukunft werfen.

Internet in Großbritannien

Das Interesse daran dürfte im Königreich hoch sein. Schließlich nutzen rund 91,6 Prozent der Bevölkerung das Internet, in Deutschland sind es nur knapp 88,4 Prozent (Internet World Stats, 2015). Es verwundert nicht, dass die Briten als „Early Adopters“ gelten, die affin für neue technische Entwicklungen sind und gerne als Erste innovative Produkte und Anwendungen nutzen – so ist Apples mobiler Bezahldienst Apple Pay bereits seit Juli 2015 in Großbritannien verfügbar. Neben Fahrkarten lassen sich in Großbritannien auch schon Einkäufe in vielen Geschäften einfach mit dem iPhone bezahlen.

Auch den Wocheneinkauf erledigen die Briten gerne per Mausklick. Immer mehr Insulaner lassen sich ihre Lebensmittel vom Supermarkt liefern oder holen diese nach dem Prinzip „Click and Collect“ nach einem Online-Einkauf im Markt ab. Neben den englischen Supermärkten ist auch Amazon dabei, sein Angebot in Großbritannien für Prime-Mitglieder auszubauen. In Teilen von London ist es bereits seit vergangenem Sommer möglich, Lebensmittelbestellungen bei AmazonFresh zu tätigen. 2013 startete mit Deliveroo ein erfolgreicher Essens-Online-Lieferdienst. Das bei den Briten so beliebte Essen zum Mitnehmen wird durch die App noch einfacher, da auch Restaurants teilnehmen, die keinen eigenen Lieferdienst anbieten.

Digitaltechnik

Im ICT Development Index, der die Kommunikationsinfrastruktur von Staaten untersucht, landete das Vereinigte Königreich auf dem vierten Platz hinter Korea, Dänemark und Island. 4G-Verbindungen sind in Großbritannien weiter auf dem Vormarsch, 2016 lag der Anteil schon bei 54 Prozent (2015 waren es nur 25 Prozent). International hat das Land jedoch noch Nachholbedarf beim Ausbau von 4G. Laut StatCounter nutzen im Oktober 2016 erstmals mehr Briten das Internet mit einem mobilen Endgerät (51,2 Prozent) als mit einem Desktop-Computer oder Laptop (48,7 Prozent). Für dieses Jahr plant die britische Regierung eine 5G-Strategie und strebt an, hierbei Marktführer weltweit zu werden.

Apple, Google, IBM und Facebook investieren weiterhin in Großbritannien. Apples neue britische Firmenzentrale liegt künftig in einem ehemaligen Kohlekraftwerk im Londoner Stadtteil Battersea. 2021 soll das rund 46.000 Quadratmeter große Bürogebäude bezugsfertig sein. Auch Google und Facebook planen pompöse Firmen-Büros in der englischen Hauptstadt. Die Auswirkungen eines harten Brexits auf den Digitaltechnik-Standort London lassen sich zur Zeit nur erahnen.