Apple hat feste Regeln für den App Store. Apps für iPhone und iPad müssen bestimmte Vorraussetzungen erfüllen, um dort zum Download angeboten zu werden. Nun wurden die Richtlinien für Entwickler angepasst und unter anderem Virenschutzprogramme können nicht mehr im App Store angeboten werden. Ihr Nutzen wird schon länger angezweifelt.

Virenschutzprogramme müssen draußen bleiben (Bild: CC0)

Das iPhone X bringt eine neue Bildschirmdiagonale mit einer Kameraausparung. Eine Anpassung der Human-Interface-Richtlinie von Apple an die Entwickler musste alsodurchgeführt werden. Programme düfen nun zum Beispiel die Aussparung nicht unter einem schwarzen Balken verstecken. Im Zuge dessen änderte Apple auch in einigen anderen Bereichen die Vorgaben und beschreibt nun, wie Face ID oder ARKit verwendet werden können und passt die Anforderungen an iOS-Apps an.

Virenschutz nun explizit ausgeschlossen

Schon seit einigen Jahren gibt es eine Diskussion darüber, ob Virenschutzprogramme sinnvoll sind oder gar mehr Schaden als Nutzen bringen. Die Kritik trifft dabei besonders auf schlampig programmierte Programme zu, die mehr Sicherheitslücken enthalten als sie schließen sollen. Sicherheitsprogramme für mobile Betriebssysteme sind darüber hinaus nur eingeschränkt nutzbar, da sie weitreichende Zugriffsrechte benötigen würden, die Apps nicht erhalten. Besonders unter iOS, sind solche Apps so gut wie nicht sinnvoll einsetzbar und versprechen dem Kunden meist eine Sicherheit, die sie nicht liefern können. Eine aktuelle iOS-Version und ein gesundes Misstrauen beim App-Download, sind meist das wirksamere Mittel gegen Schadsoftware. So sieht es auch Apple und schließt nun in seinen Richtlinie für den iOS-App Store explizit Virenschutzprogramme aus.