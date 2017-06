Sie suchen eine portable externe Festplatte? Derzeit bekommen Sie die WD Elements von Western Digital mit 3 TB Speicherkapazität günstiger angeboten. Der mobile Speicher zeichnet sich vor allem durch sein übersichtliches 2,5 Zoll Format aus.

Externe Festplatte WD Elements (Bild: Western Digital)

Wenn Sie die WD Elements an Ihren Computer anschließen, benötigt die Festplatte nicht einmal eine separate Stromversorgung. Sie kostet derzeit sowohl bei Media Markt als auch bei Amazon lediglich 105 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Bei MM können Sie sich das Zubehör außerdem in einen Markt in Ihrer Nähe liefern lassen und dann dort abholen. Der nächstbeste Preis liegt derzeit bei etwas über 120 Euro inklusive Versand.

Zum Deal: WD Elements 3 TB bei Media Markt günstiger kaufen .

Zum Deal: WD Elements 3 TB bei Amazon günstiger kaufen.

Produkthinweis WD 3TB Elements Portable External Hard Drive - USB 3.0 Preis: 105,00 €

Sie können die Festplatte per USB anschließen. Sie nutzt USB 3, ist aber zu USB 2 abwärtskompatibel. Sie lässt sich beliebig formatieren und so am Mac oder PC nutzen und auch mit einer Spielekonsole wie der Xbox One oder PlayStation 4.