Schon 1992 trug Steve Jobs seine berühmten Rollkragenpullover (Bild: MIT)

Im Jahr 1992 sprach der Apple-Gründer Steve Jobs am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und beantwortete unter anderem Fragen der anwesenden Studenten. Die Videoaufzeichnung dieses Vortrags war über 25 Jahre nicht zugänglich, nun zeigt das MIT die Aufnahme auf YouTube.

Im Jahr 1992 war Steve Jobs schon eine Weile nicht mehr bei Apple, sondern versuchte mit dem Next-Computer und dem Betriebssystem NextStep erfolgreich zu werden. Das es für ihn einige Jahre später wieder zurück zu Apple gehen würde, das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar. Und so saß der Stachel des Rauswurfs aus seiner eigenen Firma scheinbar noch relativ tief, wie der nun veröffentlichte Mitschnitt eines Vortrags am MIT unter anderem zeigt.

Das Video wurde bereits im Dezember auf YouTube veröffentlicht, aber erst jetzt verbreitet es sich langsam. In ihm ist ein sehr junger Steve Jobs zu sehen, der allerdings schon die später so typischen schwarzen Rollkragenpullover und Jeans trägt und über verschiedene Themen spricht und Fragen beantwortet.

„Für alle ein Verlust“

Auf seinen Abgang bei Apple angesprochen, antwortet Jobs: „Ich glaube für mich war es ein Verlust – ich wollte dort mein Leben verbringen. Ich glaube für Apple war es ein Verlust, ich glaube für die Kunden war es ein Verlust.“

Doch nicht nur über Apple sprach Steve Jobs, sondern auch über seine damaligen Projekte und die Strategie bei Next. So könnten auf diesem System „Apps fünf bis zehnmal schneller entwickelt werden, als es bisher je einer gesehen hat. Und wenn sie fertig sind, können Sie sogar von Normalsterblichen genutzt werden.“ Genau dieser Fokus auf die normalen Anwender sei die Zukunft und der Weg um auch finanziell erfolgreich Systeme zu entwickeln. Und wie wir heute wissen, lag Steve Jobs da gar nicht mal so falsch.

Das Video ist in voller Länge auf YouTube zu sehen.

