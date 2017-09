Das iPhone 8 wird morgen endlich ausgeliefert und im Handel verfügbar sein. Die ersten Versandbestätigungen sind bei bei vielen Kunden bereits eingegangen und wer rechtzeitig vorbestellt hat, wird sein Geräte pünktlich zum Verkaufsstart erhalten. Die ersten Testberichte verschiedener Medien sind auch schon online und wir stellen diese in einem kurzen Video vor.

Das iPhone 8 gibt es wieder in zwei Größen (Bild: Apple)

Dieses Jahr haben die Kunden bei Apple gleich unter drei verschiedenen iPhone-Modellen die Wahl. Wer ein neues iPhone haben möchte, wem das iPhone X aber zu teuer ist und wer nicht bis mindestens November auf das Gerät warten will, der wird sich wohl für ein iPhone 8 oder 8 Plus entscheiden. Die Nachfolger des iPhone 7 gehen morgen in den Verkauf und auch die vorbestellten Geräte werden wohl bei vielen pünktlich eintreffen. Wer sich entschieden hat ein iPhone X vorzubestellen, der wird wohl nicht nur mehr Geld dafür ausgeben müssen, sondern wohl auch etwas länger auf sein Gerät warten dürfen. Schätzungen gehen davon aus, dass Apple die Nachfrage wohl erst Mitte 2018 wird befriedigen können.

Wer sich noch nicht sicher ist, welches iPhone das richtige Modell ist, dem können die ersten Testberichte des iPhone 8 und 8 Plus sicher eine Entscheidungshilfe sein. Viele Medienvertreter konnten die Geräte bereits vor dem Verkaufsstart testen und sich ein Urteil bilden. Mac Life hat eine Auswahl der ersten Tests bereits in einer Klickstrecke zusammengestellt und diese nun auch in einem kurzen Video zusammengefasst.

Weitere Informationen und Testberichte finden Sie in unsere Klickstrecke, oder auf der Themenseite zum iPhone 8.