09.06.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der neue Drag-und-Drop-Modus von iOS 11 auf dem iPad soll dafür sorgen, dass Anwender, die Desktop-Workflows gewohnt sind, mit dem Tablet besser arbeiten können. Wie das aussehen könnte, zeigt ein Demo-Video.



Als Apple auf dem WWDC 2017 ankündigte, dass iOS 11 auf dem iPad Drag und Drop unterstützt, haben sich viele Nutzer gefreut. Nun haben einige Entwickler bereits etwas mehr getan als nur geträumt und ein Video erstellt, das zeigt, was mit der neuen Funktion alles möglich ist.

A demonstration of the various ways you can drag and drop in Safari on iOS 11 /cc @mikecane pic.twitter.com/5Rg9Lqe2GL — Steve T-S (@stroughtonsmith) June 7, 2017

Eines vorweg: Das Video zeigt nur einen Anwendungsfall in Zusammenhang mit Safari. Ein Anwender kann eine Adresse per Drag und Drop in die rechte Hälfte des Bildschirms ziehen und mit Hilfe von Split View ein zweites Browserfenster öffnen, in dem die Website aufgerufen wird.Eine weitere Demo zeigt, wie ein Hyperlink auf einer Website auf das +-Icon von Safari gezogen wird um die Adresse in einem neuen Tab zu öffnen.

Das gleiche funktioniert auch mit dem Bookmark-Icon, nur wird von der Adresse dann ein Lesezeichen oder ein "für später"-Eintrag erzeugt. Auch verlinkte Dateien lassen sich so von Webseiten aus in die neue File-App kopieren und dort in einem beliebigen Ordner ablegen. Offenbar lassen sich auch mehrere Objekte gleichzeitig per Drag und Drop bearbeiten.

Natürlich benötigen die Entwickler erst einmal viel Zeit, um sich noch interessantere Funktionen einfallen zu lassen, die Drag und Drop auf dem iPad nutzen können. Die Möglichkeiten zur Verbesserung des Workflows scheinen zumindest sehr groß.

Die öffentliche Beta von iOS 11 soll noch in diesem Monat erscheinen - dann können auch Tester das neue Betriebssystem ausprobieren, die nicht als zahlende Entwickler bei Apple registriert sind.