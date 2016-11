14.11.2016 - 20:07 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat mit iOS 10.2 Beta 3 eine neue Version des mobilen Betriebsystems für zahlende Entwickler veröffentlicht, bei der die Video-App fehlt. Sie wird künftig durch die weitaus mächtigere TV-App von Apple ersetzt. Das gilt allerdings nicht für alle Länder.



iOS 10.2 Beta 3 ohne Video-App - aber nur in den USA (Bild: Shapeit/Bildmontage: Mac Life)

Wer iOS 10.2 Beta 3 aufgespielt hat und nun verzweifelt die Video-App sucht: Sie ist weg. Zumindest für Nutzer in den USA, und dort kommt sie wohl auch nicht wieder.

Apple ersetzt die App, die seit Anfang an in iOS integriert war, in den USA durch die TV-App. Auch das Widget für die Video-App fehlt folgerichtig und wird durch ein TV-Widget ersetzt. Offenbar kann nach ersten Testberichten die Video-App aktuell noch aus dem App-Store nachgeladen und installiert werden. Ob das in Zukunft so bleibt, ist nicht gewiss. In Deutschland bleibt die Video-App vorerst bestehen.

In iOS 10.2 sind außerdem Unicode 9.0 Emojis, neue Wallpaper sowie einige neue Kamerafunktionen und vieles mehr enthalten. Nach ersten Schätzungen werden etwa 100 neuen Emojis neu eingeführt, mit denen Nachrichten verschönert werden können.

Die Kamera-App lässt es zu, Einstellungen zu speichern, die beim nächsten Start automatisch wieder zur Verfügung stehen. Gleiches gilt auch für die Kamerafilter.



Außerdem hat Apple eine Funktion eingebaut, mit der die Apple Watch über ihre Notruf-SOS-Funktion nicht nur Rettungsdienste verständigt. Ab sofort werden auch die von ihnen hinterlegten Notfallkontakte informiert. In Apple Music können nun Wiedergabelisten sortiert werden, wobei die Kriterien „Art der Playlist", „Titel" oder „Zuletzt hinzugefügt" verfügbar sind.

Wann Apple die finale Version von iOS 10.2 veröffentlicht, ist unbekannt. Üblicherweise werden etwa fünf Betaversionen getestet, die nach kurzer Zeit auch öffentlichen Betatestern zur Verfügung gestellt werden.

Auch macOS Sierra 10.12.2 Beta 3 wurde veröffentlicht.