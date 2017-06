Sie bekommen derzeit bei Comtech den aktuellen Xbox One S Wireless Controller stark reduziert angeboten und darüber hinaus auch noch versandkostenfrei. Der Preisvergleich zeigt, dass es sich aktuell um ein wirklich gutes Angebot handelt. Das Angebot ist jedoch begrenzt.

Xbox One S Wireless Controller (Bild: Microsoft)

Bei Comtech bekommen Sie derzeit den Xbox One S Wireless Controller zum Preis von nur 35 Euro angeboten. Versandkosten fallen innerhalb Deutschlands nicht an. Der Vergleichspreis liegt derzeit bei knapp 45 Euro mit Porto.

Allerdings: Die Offerte ist sowohl zeitlich begrenzt – sie endet kommende Woche –, und aber auch in der Stückzahl. Vermutlich wird letzteres jedoch die begrenzende Größe werden, waren insgesamt doch nur 300 Stück bereitgestellt worden.

Zum Deal: Xbox One S Wireless Controller bei Comtech günstiger kaufen.

Sie können das Gamepad auch an Ihrem Mac verwenden. In jedem Fall per USB-Kabel. Das „neue“ Gamepad, um das es sich hier handelt, nutzt aber in jedem Fall auch Bluetooth.