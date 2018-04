30.04.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Adapter unter dem Röntgengerät (Bild: iFixit / Creative Electron)

Seitdem Apple bei seinen aktuellen iPhone-Modellen die 3,5-mm-Klinkenbuchse weglässt, wird ein Adapter beigelegt, der es ermöglicht, einen herkömmlichen Kopfhörer an die Lightning-Schnittstelle anzuschließen. Den soll Apple ab Herbst 2018 weglassen, berichten Barcleys Analysten.

Apple wird voraussichtlich im September neue iPhones vorstellen. Diese könnten laut Barclays-Analyst Blayne Curtis und seinen Mitarbeitern keinen Adapter für die Lightning-Buchse auf den 3,5-mm-Klinkenanschluss beinhalten, wie Mac Rumors berichtet. Bisher hatte Apple den Adapter kostenlos beigelegt.

Cirrus Logic wäre der Hauptverlierer innerhalb der Lieferkette von Apple als Lieferant von Audiokomponenten, die in dem Adapter stecken. Deshalb hat Barclays seine vierteljährliche und jährliche Umsatzprognose für das Unternehmen vorerst um bis zu fünf Prozent gesenkt. Dieses Vorgehen erklärt auch, weshalb Bankhäuser überhaupt an solchen Informationen interessiert sind: Es ist nicht die Liebe zu Apple-Neuerungen sondern schlicht die Frage, welche Zulieferer von welchen Veränderungen an der Apple-Hardware profitieren und welche davon Nachteile erfahren könnten. Barclays hat in diesem Bereich eine gewisse Glaubwürdigkeit, da die Investmentbank im vergangenen Jahr genau vorausgesagt hat, dass Apple den Adapter neben dem iPhone 8, dem iPhone 8 Plus und dem iPhone X weiterhin in die Schachtel legen würde.

Apple eliminiert die klassische Kopfhörerbuchse beim iPhone 7 und dem iPhone 7 Plus. Es handelte sich um eine sehr umstrittene Entscheidung, aber der Adapter hat zumindest dazu beigetragen, den Übergang zu erleichtern. Apple und andere Hersteller verkaufen seit langem Kopfhörer, die direkt über einen Lightning-Anschluss verfügen. Beim iPad gibt es nach wie vor einen klassischen Kopfhörerausgang und auch bei den Mac-Rechnern hat Apple auf diese Schnittstelle bisher nicht verzichtet. Zudem können bei allen Geräten auch Bluetooth-Kopfhörer verwendet werden.

Apple verkauft den Adapter immer noch als Zubehör. Der Preis ist mit 9 Euro sehr akzeptabel, wenn man das einmal mit anderen Adaptern von Apple vergleicht.

