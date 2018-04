26.04.2018 - 22:23 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



iPhone könnte 3D Touch verlieren (Bild: Apple)

Derzeit ist 3D Touch bei Apples Smartphones durchgängig vorhanden, doch das könnte sich beim zukünftigen 6,1-Zoll-iPhone mit LCD ändern. Aus Kostengründen könnte 3D Touch bei diesem Modell wegfallen.

Ming-Chi Kuo, ein Analyst von KGI Securities, hat aus der Lieferkette von Apple erfahren, dass beim künftigen 6,1-Zoll-iPhone ein sogenannter "Cover Glass Sensor" (CGS) eingesetztt wird, um das Touch-Modul des iPhones vom Display-Panel (In-Cell-Technologie) auf das Oberflächenglas zu verlagern. Die CGS-Methode führt angeblich zu einem leichteren und schlagfesteren Display. Daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen.

Mit dieser Display-Technik muss Apple dem im CGS enthaltenen Touch-Filmsensor einen Dünnfilmsensor hinzufügen, heißt es laut Kuos Quellen. Der Zweck dieser neuen Schicht ist unbekannt. Es wird jedoch zu einer 15-prozentigen Erhöhung der Kosten für das Touchpanel führen. Das sollen 23 bis 26 US-Dollar sein. Offenbar kalkuliert Apple mit sehr spitzer Feder, denn um die Kosten für das neue Display auszugleichen, soll Apple angeblich die 3D-Touch-Funktionalität auf dem 6,1-Zoll-iPhone entfernen.

Das wäre ein merkwürdiger Schritt, da 3D Touch in das Betriebssystem tief integriert ist. Natürlich geht es auch ohne 3D Touch, keine Frage.

Die beiden anderen iPhone-Modelle, die Apple den Gerüchten nach 2018 auf den Markt bringen will, sollen hingegen weiterhin 3D Touch bieten. Es soll sich um ein 5,8-Zoll-OLED-Modell als iPhone X-Nachfolger und um ein größeres 6,5-Zoll-OLED-Gerät handeln, das als "iPhone X Plus" bezeichnet werden könnte. Allerdings ist Apple derzeit offenbar am überlegen, die Namensgebung der Geräte generell zu überarbeiten.

Da Apple plant, die CGS-Display-Technologie in zukünftige iPhones zu integrieren, einschließlich der OLED-Modelle, die ab 2019 erscheinen sollen, könnte 3D Touch bei allen zukünftigen iPhones wegfallen.

Eventuell handelt es sich bei dem mysteriösen Dünnschichtsensor jedoch um eine Ersatztechnologie, um iPhones mit berührungsloser Gestensteuerung zu realisieren.

