10.07.2017 - 10:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das iPhone 8 kommt. Zum zehnjährigen Jubiläum von Apples Smartphone wird natürlich Großes erwartet. Ein neues Design muss her und natürlich auch neue Features wie die kabellose Ladefunktion. Auch wenn Apple den Erwartungen gerecht wird, darf sich Samsung zu den größten Profiteuren beim Erfolg der neuen iPhone-Generation zählen. Die Südkoreaner konnten bereits im letzten Quartal einen höheren Umsatz als Apple einfahren.



Der Designer Martin Hajek hat ziemlich konkrete Vorstellungen vom iPhone 8 (Bild: Martin Hajek, www.martinhajek.com, @deplaatjesmaker)

Das zweite Quartal brachte, laut dem Wall Street Journal, ein neues Hoch für Samsung. Mit 12,1 Milliarden US-Dollar Umsatz setzte man sich vor Apple. Die Kalifornier konnten nämlich „nur" 10,6 Milliarden US-Dollar an Umsatz verbuchen. Für diesen Umstand haben gleich zwei Faktoren eine Rolle gespielt. Auf der einen Seite hat Samsung mit dem Galaxy S8 hervorragende Arbeit geleistet, um das Chaos um das Note 7 und die explodierenden Batterien vergessen zu machen und zum anderen sanken die „iPhone 7"-Verkäufe aufgrund der Erwartungshaltung hinsichtlich der neuen Generation.

Natürlich wird Apple mit dem iPhone 8 ein großartiges Gerät abliefern und kann hoffentlich die hohen Erwartungen zum zehnjährigen Jubiläum befriedigen. Dennoch wird wohl Samsung kräftig von den Verkäufen des neuen iPhone profitieren. Dies liegt vor allem daran, dass die Südkoreaner sehr viele wichtige Komponenten für das Apple-Smartphone liefern. Beim iPhone 8 kommt ein weiteres Teil hinzu.

Diversen Berichten zufolge soll Apple mit dem neuen iPhone den Wechsel zur OLED-Displaytechnologie wagen. In diesem Jahr werden diese exklusiv von Samsung geliefert. Dadurch wird das Unternehmen aus Seoul an jedem verkauften iPhone 8 nochmal mehr verdienen als dies aktuell der Fall ist. Apple weiß natürlich, dass man damit die Konkurrenz stärkt und schaut sich bereits nach Alternativen um. Dazu gehören beispielsweise LG und Sharp. Allerdings gibt es derzeit noch den Exklusivvertrag mit Samsung und die beiden Unternehmen können die neuen OLED-Displays nicht in ausreichender Menge produzieren, sodass Samsung in nächster Zeit die erste Wahl bleiben könnte.