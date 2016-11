01.11.2016 - 16:53 Uhr Geschrieben von Stefanie Seidler

Sind Sie bereit für die Zukunft? Der neue USB-C-Standard ist nicht mehr zu stoppen. Auch Apple setzt bei der Vorstellung seiner neuen MacBook Pro 13" und 15" Modelle verstärkt auf „Thunderbolt 3"-Anschlüsse mit USB-C-Technologie, die unter anderem schnellere Datenübertragung und Ladezeiten versprechen. Wenn Sie auf der Suche nach USB-C-Produkten sind, dann werden Sie bei Artwizz fündig. Das Berliner Label, bekannt für hochwertige Accessoires und Zubehör, bietet ein komplettes Sortiment an USB-C-Zubehör – von Ladekabeln bis Adapter.



Seit 1996 ist USB der Universal-Standard für Anschlüsse an Computern, Smartphones und Zubehör. Immer mehr Hersteller setzen den neuen USB-Typ in ihren Produkten ein und so wird USB-C die bisherigen USB-Typen wie USB-A, USB-B und USB-Mini-B in Zukunft ersetzen. Apple setzt bereits jetzt auf das Kabel der Zukunft. Schon 2015 erschien das MacBook 12" mit USB-C-Anschluss.

USB-C – der neue Standard

Letzten Donnerstag stellte der Hersteller aus Cupertino seine neuen MacBook Pro 13“ und 15" Modelle vor. Das Update für die MacBook Familie kommt mit vier USB-C-Ports, dafür fehlen ein SD-Kartenleser und ein HDMI-Anschluss. Auch ist die USB-A-Schnittstelle weggefallen.

Die Vorteile des USB-C-Anschlusses liegen auf der Hand: So ist der USB-C-Stecker beidseitig einsteckbar und erlaubt eine schnelle Datenübertragung von bis zu 10 Gigabits pro Sekunde. Auch ist ein USB-C-Stecker wesentlich kleiner und so sind auch die neuen MacBook schlanker und noch leichter als bisher.

Artwizz setzt auf die technische Innovation USB-C

Willkommen in der Zukunft – wer nicht alle seine bereits vorhandenen Geräte ersetzen will, der kann mit den USB-C High-Speed Adaptern von Artwizz fast jedes Gerät mit dem MacBook verbinden. Ob nun externe Festplatten, praktischer USB-Stick oder externe Monitore für das MacBook, Artwizz bietet das passende USB-C-Produkt. Auch Kabel von USB-C zu USB-C hat das Berliner Label in petto, so bekommen Sie ganz einfach eine schnelle Datenübertragung zwischen Ihren USB-C-Produkten oder laden diese bequem auf.

Mit dem Artwizz PowerPlug USB-C 24W laden Sie Ihr 12-Zoll-MacBook bequem und schnell auf. Der PowerPlug verfügt über zwei Anschlüsse: einen USB-C-Anschluss mit 24 Watt und einen USB-A-Anschluss mit 12 Watt. Praktisch: So können Sie gleich zwei Geräte zur selben Zeit laden. Der PowerPlug ist mit satiniertem Aluminium beschichtet und passt so perfekt zum Design des MacBook.

Die USB-C-Produkte von Artwizz gibt es bereits ab 16,99 Euro im Artwizz Online-Shop .

Besonders praktisch: Artwizz bietet einen USB-C-Konfigurator, so finden Sie ganz sicher das richtige USB-C-Produkt für Ihr Gerät.