27.01.2018 - 12:41 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Washington plant ein Verkaufsverbot für Geräte, die "schwer oder unmöglich zu entfernende" Akkus enthalten. Als mögliches Startdatum wird der 1. Januar 2019 genannt, doch noch ist das Vorhaben nur ein Gesetzesentwurf. Die Hersteller dürften entsetzt sein.



Nach einem Bericht von Motherboard plant der US-Bundesstaat Washington ein Nachhaltigkeitsgesetz, das Geräte mit schwer oder gar nicht auswechselbaren Akkus verbieten soll. Die Initiative stammt aus einer Gesetzesvorlage des Repräsentanten Jeff Morris und ist Bestandteil des "Fair Repair Act", der darauf abzielt, geplante Obsoleszenz zu verhindern.

Die Gesetzesvorlage, die unter dem Arbeitstitel HB 2279 als PDF öffentlich einsehbar ist, hat die Zustimmung des Ausschusses auf dem Weg zur Abstimmung durch das Repräsentantenhaus Washingtons erhalten. Im Gegensatz zu früheren Recht-auf-Reparatur-Initiativen befasst sie sich mit dem speziellen Problem, das dem jüngsten Drossel-Debakel des Apple iPhones zugrunde liegt: alternde Akkus sorgen dafür, dass Geräte vorzeitigen ausgetauscht werden, weil der Akkutausch zu aufwändig ist.

Der Gesetzentwurf zielt natürlich nicht nur auf Apple sondern auch auf Konkurrent Microsoft ab, der seinen Sitz sogar in Washington hat. Betroffen wären auch die Surface-Geräte, deren Akkus sich teilweise kaum austauschen lassen.

Wie Motherboard bemerkt, haben 12 US-Bundesstaaten 2017 ein Recht-zu-Reparatur-Gesetz eingeführt, das Gerätehersteller dazu verpflichten, Reparaturinformationen und Ersatzteile für ihre Geräte bereitzustellen. Weitere 17 Staaten planen ähnliche Regelungen. Im Allgemeinen zielen die Gesetzentwürfe darauf ab, Hersteller davon abzuhalten, Ersatzteile für sich zu behalten oder Softwarelösungen zu implementieren, die es Dritten unmöglich machen, die Geräte nach der Reparatur wieder in Betrieb zu nehmen. Apple nach einem Bericht von Venturebeat im vergangenen Jahr rund 400 Reparaturwerkstätten von Drittanbietern seine eigenen iPhone-Bildschirm-Reparaturgeräte angeboten.

Gegner des Gesetzentwurfs in Washington sagen, dass Kriminelle in die Lage versetzt werden könnten, die Geräte- als auch die Netzwerksicherheit zu gefährden, wenn sie zu tiefen Einblick in die Hardware erhalten.