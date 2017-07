04.07.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Im Steuerstreit zwischen der Europäischen Kommission, Irland und Apple kommt ein neuer Gegner in den Ring. Die US-Regierung will sich einem Bericht nach in den Streit einmischen. Der twitterfreudige Präsident Trump hat bisher noch keine eigenen Worte dazu verloren.



Irland hat Apple illegale Steuervorteile eingeräumt. (Bild: CC0)

Nach einem Bericht von Reuters will sich die US-Regierung in den Streit zwischen Irland, Apple und der Europäischen Union um die Nachzahlung von 13 Milliarden Euro einmischen.

Die Obama-Regierung hatte schon die Entscheidung eines Europäischen Gerichts kritisiert, dass Apple das Geld zahlen muss. Die damalige Regierung sagte, dass die Europäische Union geholfen habe, dass das Geld nicht in den Vereinigten Staaten in Form von Steuern landete. Die Trump-Regierung hat in der Öffentlichkeit nichts über den Fall gesagt.

Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen: „Ich kann bestätigen, dass die Vereinigten Staaten einen Antrag beim Europäischen Gerichtshof eingereicht haben, um sich in den Fall einzumischen”, sagte die anoynme Quelle von Reuters.

Das Geld sei eine unerlaubte Beihilfe gewesen, die sich in einem Steuerdeal manifestierte, so das Gericht. Er sei ungültig, weshalb Apple das Geld zurückgeben müsse, heißt es. Eigentlich hätte Irland das Geld zurückfordern müssen, doch das geschah angeblich noch nicht.

Apple hatte nach dem Untersuchungsbericht der Kommission 2003 nur einen effektiven Steuersatz von einem Prozent zahlen müssen. 2014 seien es gar nur 0,005 Prozent gewesen. Wie es nun weitergeht, ist ungewiss. Eventuell kommt auf Irland eine Klage zu.

Steuervorteile sind illegal

?Seit Juni 2014 ermittelte die EU-Kommission gegen Irland, die Niederlande und Luxemburg. Im Zentrum der Ermittlungen steht der Verdacht, dass die Länder mehreren Unternehmen illegale Steuervorteile eingeräumt haben. Dies betrifft vor allem um Regelungen, die eine Verrechnung mit Tochterfirmen betreffen.