Sie bekommen aktuell den Editor Ulysses um 25 Prozent im Preis reduziert im Mac App Store angeboten. Es handelt sich um einen Markdown- und Text-Editor, mit dem Sie auch auf Wordpress und Medium veröffentlichen können.

Ulysses auf dem MacBook Pro (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Alexander Trust, Montage: Mac Life)

Mit einem der letzten Updates haben die Entwickler aus Ulysses nicht nur einen interessanten Editor zum Schreiben langer Texte gemacht, sondern ein prima Tool für Wordpress-Blogger. Sie können direkt aus der App heraus auf selbst gehosteten Blogs oder Wordpress.com veröffentlichen. Exportfunktionen gibt es für PDF, DOCX, RTF, TXT, Markdown, HTML und ePub.

Zum Deal: Ulysses stark reduziert.

Sie speichern alle Texte zentral in einer Oberfläche, können diese verschlagworten, in Ordnern gruppieren, Wort- oder Zeichenziele angeben, und Dank iCloud-Synchronisierung auf mehreren Geräten schreiben. Ablenkungsfreies Schreiben ist außerdem ein großes Plus des Editors, der auch Apples Split View im Vollbild unterstützt.

Diese und weitere Funktionen erhalten Sie derzeit für 32,99 Euro statt 44,99 Euro.