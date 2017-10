17.10.2017 - 10:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im Sommer 2014 kündigte Apple CarPlay an. Während die Unterstützung der Automobilhersteller anfangs sehr schleppend voranging, wird Apples Infotainment-Software in immer mehr Fahrzeugmodelle integriert. Seit einigen Monate kann das Feature in vereinzelten Modellen sogar kabellos genutzt werden. Eine aktuelle Umfrage in den USA hat zudem ergeben, dass viele iPhone-Nutzer CarPlay als Must-Have-Feature beim nächsten Autokauf sehen.



Langsam aber sicher entschließen sich immer mehr Fahrzeughersteller dazu ihre Modelle mit CarPlay-Unterstützung zu versehen. Daher verwundert es nur wenig, dass sich auch viele Kunden für das System interessieren. Laut einer Umfrage von Strategic Analytics (via 9to5Mac) halten in Europa rund 25 Prozent der befragten Smartphone-Nutzer CarPlay für ein Must-Have-Feature, welches das nächste Auto unbedingt haben muss. In den USA sehen nur etwa 23 Prozent die Integration als „Muss“ an, während in China sogar 36 Prozent der befragten nicht auf CarPlay im nächsten Fahrzeug verzichten wollen.

Nicht überraschend kommt daher auch die Aussage, dass „nicht weniger als 30 Prozent“ der Kunden für die Integrationen bezahlen wollen, solange dafür ein angemessener Preis verlangt wird. Aktuell findet man CarPlay bereits in allen Preissegmenten. Sowohl in günstigen Kleinwagen als auch in luxuriösen Sportwagen ist das System bereits zu finden. Auf Apples offizieller Seite zu CarPlay findet man hierzu ein umfangreiche Übersicht mit allen bisher verfügbaren Fahrzeugen. Zusätzlich bietet Hersteller wie Alpine, Clarion, Kenwood, Pioneer und Sony Lösungen an, mit denen man alte Fahrzeuge mit dem Feature nachrüsten kann.