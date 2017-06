08.06.2017 - 23:52 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Es gibt nur zwei Prototypen dieser Turnschuhe mit Apple-Logo. Sie wurden von Adidas für Steve Jobs und Apple in den frühen neunziger Jahren hergestellt und werden nun am 11. Juni 2017 versteigert. Sie sollen über 30.000 US-Dollar einspielen.



(Bild: Heritage Auctions)

Dieses Paar Sneaker würde heute vermutlich niemand mehr interessieren, wenn sie nicht exklusiv von Adidas für Steve Jobs gefertigt worden wären. Sie werden am 11. Juni während der Auktion „Die Zukunft ist jetzt: Eine Auktion von Sammler-Sneakers, Urban Art and Objects” versteigert.

Die Schuhe galten lange als verschollen und tauchten jetzt bei einem Flohmarkt in der San Francisco Bay wieder auf. Die Schuhe in der US-Größe 9 ? waren Prototypen für Apple. Sie sollten später als Werbematerial verteilt werden, doch dazu kam es nie. Die weißen Lederturnschuhe verfügen über ein Apple-Branding auf der Seite und der Zunge.

Heritage Auctions will die Schuhe nun meistbietend online versteigern. Mit im Konvolut sind weitere Sammler-Turnschuhe, Surfbretter, Skateboarddecks und Street Art. Wir sind gespannt, was dabei letztlich erlöst wird.

In letzter Zeit waren es vornehmlich alte Apple-I-Computer, die auf Auktionen das Herz von echten Apple-Fans höher schlugen ließen. 1999 wurde ein Apple I für 50.000 US-Dollar versteigert, 2012 gab es eine Auktion, dessen Endergebnis sich auf 375.000 US-Dollar belief und im Mai 2013 war einen Käufer der Rechner 671.400 US-Dollar. Im Oktober 2014 wurden bei einer Versteigerung für einen Apple I gar 905.000 US-Dollar ausgegeben.

2016 wurden auch einige persönliche Gegenstände von Steve Jobs versteigert. Dazu gehörten alte, ausgetretene Birkenstock-Sandalen aus der Zeit von Steve Jobs bei NeXT für 2.750 US-Dollar. Auch ein Rollkragenpullover aus dieser Zeit kam unter den Hammer. Der mit einem farbigen NeXT-Aufdruck versehene, schwarze Pullover wurde für 7.500 US-Dollar verkauft. Den höchsten Preis erzielte jedoch die Armbanduhr von Steve Jobs. Eine einfache Seiko-Uhr mit Zifferblatt wurde für sage und schreibe 42.500 US-Dollar an den Mann oder an die Frau gebracht.