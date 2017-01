05.01.2017 - 12:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am 27. Oktober 2016 kündigte Twitter an, dass man das beliebte Kurzvideo-Portal Vine in den kommenden Monaten schließen werde. Natürlich war die Community trotz der frühen Ankündigung verärgert über diesen Schritt. Twitter ruderte nun zurück und kündigte an, dass man Vine zwar abschalten wird, aber eine Ersatzapp namens „Vine Camera" erscheinen wird, die jedoch ohne die beliebten Community-Features daherkommen wird.



(Bild: Tonic Studio via Mockdrop.io, Screenshot)

Nachdem die Abschaltung von Vine vor einigen Monaten angekündigt wurde, ist man nun konkret geworden und nannte ein genaues Datum. Bereits am 17. Januar soll es soweit sein. Gleichzeitig soll die App in „Vine Camera" umgewandelt werden. Auch diese Anwendung erlaubt das Aufnehmen und loopen von 6,5 sekündigen Videos. Diese sollen sich dann auf Twitter teilen oder in der Kamera-App speichern lassen. Ein Teilen in der Community ist damit nicht mehr möglich, sodass das ursprüngliche Konzept des Kurzvideo-Portals beinahe vollständig beim Wechsel verloren geht.

Bis zum 17. Januar haben die Nutzern nun Zeit Ihre Videos in der iOS- und Android-App oder von der Website vine.co herunterzuladen. Danach wird die Seite zu einem Archiv für die Clips, die sich weiterhin auch abrufen lassen. Die Apps hingegen werden stark eingeschränkt und lassen einen Download der Videos dann nicht mehr zu. Sollten Sie also Videos hochgeladen haben, die Sie nicht verlieren möchten, sollten Sie sich diese in den nächsten Tagen sichern.

Übrigens können auch Überschriften, Kommentare und Likes der Videos gesichert werden. Dies funktioniert allerdings nicht über die Apps, sondern nur über die Website. Dort kann man einen Link beziehungsweise Download erhalten. Dieser enthält neben den Videos auch eine Datei namen „Index.html", die Daten wie die Anzahl an Likes und Kommentare enthält. Dazu können dort auch die Überschriften eingesehen werden.