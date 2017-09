Aktuell steht Twitter mal wieder in der Kritik, da das soziale Netzwerk einige Testnutzer Tweets mit bis zu 280 Zeichen verwenden lässt. Für viele zeichnet aber gerade die Reduzierung auf 140 Zeichen die Plattform aus. Nun steht der Kurznachrichtendienst wegen eines weiteren Punkts in der Kritik: Das aktuelle Update für die iOS-Twitter-App löscht ohne Warnung die zugehörige App für die Apple Watch.

Twitter am Handgelenk ist aktuell nur mit Drittanbieter-Apps möglich. (Bild: Smartmockup - Screenshot)

Auf den ersten Blick ist alles normal, Twitter stellt wie schon so oft ein Update für seine hauseigene App bereit. Der Text in der Update-Beschreibung verrät nicht wirklich, welche Änderungen durchgeführt wurden. Da steht schlicht „Einige kleinere Updates, mit denen Twitter noch interessanter wird“. Wer allerdings eine Apple Watch besitzt und gerne auch auf der smarten Uhr einen kurzen Blick auf die Twitter-Trends oder seine Timeline werfen will, der wird nach dem Update eine Überraschung erleben. Die entsprechende App ist auf der Apple Watch schlicht verschwunden.

Auch die entsprechende Seite im App Store, gibt für die Twitter-App nun nur noch die Unterstützung von iPhone, iPad und Apple TV an. Das es bis gestern noch eine App für die Apple Watch gab, wird mit keiner Silbe erwähnt. Twitter selbst hat sich zu der Löschung der App bisher nicht geäußert, somit sind die genauen Gründe unklar. Tatsächlich lief die Twitter-App für die Apple Watch unter watchOS 4 bei vielen Nutzern nicht rund und stürzte häufig einfach ab. Ob Twitter also vielleicht nur die Fehler behebt und die App im nächsten Update wieder bereit stellen wird, ist unklar. Auch ebay und Google Maps haben vor einigen Wochen ihre Watch-Apps aus dem Store entfernt, wollen diese aber neu programmieren und im Anschluss wieder veröffentlichen. Bleibt zu hoffen, dass Twitter diesen Weg auch geht.