Einem alten Kläffer neue Tricks beibringen, so sagt ein englisches Sprichwort, sei nicht möglich. Apple zeigt mit dem neuen tvOS 11, dass das doch geht. Zumindest wenn man das sprachliche Bild auf das Apple TV der vierten Generation überträgt. Denn das ist nun auch schon einige Jahre am Markt. Einige der neuen „Tricks“ werden Nutzer in Deutschland übrigens auch wirklich erleben können, allerdings erst gegen Jahresende. Dies sicherte Apple auf der September-Keynote zu.

tvOS 11 für das Apple TV ist da (Bild: Apple)

Vorweg: Wenn Sie Ihr Apple TV aktualisieren wollen, dann starten Sie das Gerät, öffnen dann die Einstellungen-App. Navigieren Sie in den Bereich „System“, dort finden Sie einen Punkt zur Aktualisierung der Software.

tvOS 11 hat Nutzer mehrerer Geräte im Blick

Wenn Sie mehr als ein Apple TV beispielsweise im Büro zum Streaming von Inhalten bei Kundenterminen nutzen, und eines im Keller-Kino, um mit den Freunden Serienabende zu zelebrieren, dann können Sie jetzt den Homescreen einmal anpassen und er wird gleichzeitig auf allen anderen Geräten aktualisiert, auf denen Sie mit demselben iCloud-Account angemeldet sind. So sparen Sie sich die Arbeit beim Sortieren von Apps in Ordnern und: Wenn Sie eine App auf einem Gerät installieren, wird sie auch auf das andere kopiert . Sie können die Funktion aber auch abschalten.

Apple TV weiß, wann’s dunkel wird und kann mit AirPods und AirPlay 2

Das Apple TV hatte bereits einen sogenannten „Dark Mode“, der die Benutzeroberfläche invertierte und dunklen Hintergründe nutzt. Besonders im Dunkeln ist das angenehmer. tvOS 11 hat nun einen Automatismus integriert, der zwischen der normalen Anzeige und dem „Dark Mode“ uhrzeitbedingt wechselt.

Darüber hinaus versteht sich das neue Betriebssystem jetzt mit den AirPods von Apple. Sie können diese als Ziel auswählen. In der Zukunft wird tvOS 11 auch AirPlay 2 unterstützen. Darüber können Sie dann mehrere Lautsprecher auf einmal mit dem Gerät koppeln und die Wiedergabe über mehrere Räumlichkeiten hinweg ansteuern.

TV-App noch dieses Jahr in Deutschland

„Speaking of“ Zukunft. Noch in diesem Jahr wird Apple die TV-App auch in Deutschland starten. Es handelt sich um eine Art Mix aus Programmzeitschrift und computergestützter Auslese. Anbieter, die in Deutschland zum Start partizipieren sind tv Now und Sky Ticket.

Interessant ist tvOS 11 auch deshalb, weil es der TV-App Beine macht. Sie können darüber Inhalte ansehen und, wenn Sie dann beispielsweise Live-Sport darüber verfolgen, kann es passieren, dass die App Sie mittels diverser Nachrichtenquellen ganz aktuell informiert.

Amazon Prime und neue Spiele

Irgendwann dieses Jahr soll außerdem Amazon eine App für den Konsum von Inhalten von Amazon Prime Video auf dem Apple TV veröffentlichen.

Mit der Veröffentlichung von tvOS 11 hebt Apple auch das Daten-Limit für initiale Downloads von Apps am ATV an. Statt bisher 200 MB können Entwickler den Nutzern nun bis zu 4 GB Download zumuten, ehe die App startet. Das mag Apple nicht gefallen, kommt aber vor allem Spieleentwicklern zugute. Sie werden noch dieses Jahr aus diesem Grund eine ganze Reihe neuer Spiele auf dem Gerät erleben.