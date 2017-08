21.08.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die frisch erschienene siebte Beta von tvOS 11 gibt gleich mehrere Hinweise auf das neue Apple TV mit 4K-Wiedergabefunktion. Auch in der schon vorab entfleuchten HomePod-Firmware wurden Hinweise auf das neue Gerät gefunden.



(Bild: Stefan Molz)

Die Beta 7 von tvOS 11 für das Apple TV gibt mehrere Hinweise auf den Nachfolger der Set-Top-Box. Wie der Entwickler Guilherme Rambo entdeckt hat, sind in der Software Hinweise für eine Ultra-HD-Version und HDR-Videos zu sehen. Das neue Apple TV trägt in der tvOS-Beta die Codebezeichnung J105A.

Die neuen Betaversionen von iOS 11, tvOS 11 und macOS High Sierra sind aktuell nur für Entwickler verfügbar, dürften aber in den nächsten Tagen auch für Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms zur Verfügung stehen. Auch in der HomePod-Firmware, die vorab bekannt wurde, sind Hinweise auf neue Apple-Hardware wie das Apple TV aber auch auf das iPhone 8 zu finden.

tvOS 11 Beta 7 contains some HDR assets for model J105A 😇 pic.twitter.com/IH2XdDfrrW — Guilherme Rambo (@_inside) August 21, 2017

Aus Großbritannien kam ein weiterer Hinweis auf künftige 4K- und HDR-Inhalte in iTunes. So wurden in den Quittungen des iTunes Store entsprechende Zusatzhinweise zu erworbenen Filmen ausgegeben - das Filmmaterial war aber noch in Full-HD und ohne HDR-Metadaten codiert.

Schon kurz bevor Apple im Oktober 2015 das Apple TV der 4. Generation vorstellte gab es im Vorfeld Gerüchte, dass eine 4K-Option geplant war. Das war bekanntlich nicht der Fall. Auch eine „Amazon Prime Video“-App gibt es bis dato nicht. Das will Apple aber in wenigen Wochen ändern. Auf dem WWDC 2017 hatte Apple dem Apple TV und dessen Betriebssystem tvOS 11, das im Herbst erscheinen soll nur sehr wenig Platz eingeräumt. Apple wolle später darauf zurückkommen, sagte Firmenchef Tim Cook. Das Erscheinungsdatum und der Preis des Apple TV 5 mit HDR und 4K ist nicht bekannt.