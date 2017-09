19.09.2017 - 10:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Heute wird neben iOS 11 und watchOS 4 auch tvOS 11 veröffentlicht. Nachdem Apple bereits auf dem „iPhone X“-Event in der vergangenen Woche bekanntgegeben hat, dass die TV-App in diesem Jahr auch außerhalb der USA erscheinen soll, gibt es seit gestern Abend erste Neuigkeiten zu berichten, da Apple bereits damit begonnen hat die TV-App auf dem Apple TV freizuschalten. Jedoch müssen wir uns noch gedulden.



19.09.2017 - 10:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple kündigte in der letzten Woche an, dass die TV-App in diesem Jahr in weiteren Ländern veröffentlicht wird. In Vorbereitung auf das heute erscheinende Betriebssystem tvOS 11 hat das Unternehmen damit begonnen, die App in Kanada und Australien für „Apple TV“-Nutzer freizuschalten, wobei die vollen Funktionen derzeit noch nicht genutzt werden können, was sich aber bereits in den nächsten Stunden ändern könnte.

Doch nicht nur die Australier und Kanadier dürfen sich über die neue Apple-App freuen, sondern auch Großbritannien, Frankreich, Schweden, Norwegen und sogar Deutschland sollen noch bis Ende diesen Jahres „in den Genuss“ der App kommen.

Die TV-App wird zur Zentrale für Ihr Apple TV. Sie integriert über 60 Videodienste und hilft Ihnen dabei sich einen schnellen Überblick über aktuelle Trends zu verschaffen. Gleichzeitig wird es auch handverlesene Empfehlungen für Sie geben, sodass Sie Ihre Lieblingsserie nicht verpassen. Da es die App auch für das iPad und iPhone gibt, können Sie beispielsweise eine Serie oder Film auf einem Gerät beginnen und später auf einem anderen Gerät weiterschauen. Während Sie die verschiedenen Inhalte genießen, lernt die TV-App Ihre Gewohnheiten besser kennen und schlägt Ihnen daraufhin mögliche Serien oder Filme vor.

Ein offizieller Termin für Deutschland steht derzeit noch aus, aber Apple versprach eine Veröffentlichung bis Jahresende.