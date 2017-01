25.01.2017 - 09:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am Montag erschienen nach langer Beta-Phase endlich die ersten Updates für Apples Betriebssysteme in diesem Jahr. Gestern folgte dann ein neuer Schwung Beta-Versionen für Entwickler. Darunter befanden sich iOS 10.3, macOS 10.12.4 und auch tvOS 10.2. Entwickler können letztere Version nur herunterladen, wenn Sie ihr Apple TV per USB-C-Kabel mit ihrem Laptop verbinden und ein Beta-Profil auf dem Gerät installieren.



Nachdem tvOS 10.1 einige neue Features bereithielt und etwaige Fehler mit Version 10.1.1 am Montag ausgebessert wurden, ist zu tvOS 10.2 nur wenig bekannt. Es wird vermutet, dass auch hier vorallem Optimierungsarbeit betrieben wurde, um die Leistung zu verbessern. Gleichzeitig kann man auch davon ausgehen, dass kleine Fehler im System behoben wurden.

Von offizieller Seite heißt es derzeit, dass das Scrollen mit der Siri Remote komfortabler und schneller geworden sei, sodass man besser die gewünschten Inhalte findet. Gerade bei Ansichten mit vielen Inhalten soll diese Verbesserung zum Tragen kommen. Weitere Neuerungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.