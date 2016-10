04.10.2016 - 16:38 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

TV-Tipps aus der Redaktion. Streaming-Dienste und Video-on-Demand-Portale sind praktisch und rund um die Uhr verfügbar – doch sie bieten keineswegs umfassende Angebote. Deshalb lohnt es sich noch immer auf der Suche nach hochwertigen Serien, Spielfilmen und Dokumentationen stets auch einen Blick ins klassische TV-Programm zu werfen. Wir geben monatlich fünf Empfehlungen, wann das Hinschauen lohnt.



04.10.2016 - 16:38 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Unsere TV-Tipps im Oktober (Bild: Creative Commons CC0)

Fack ju Göhte

Der kleinkriminelle Zeki Müller landet in „Fack ju Göhte“ aus Versehen einen Job als Aushilfslehrer in einer Schule, in der Bildung eher Fremdwort als Ziel ist. Zur Überraschung aller, wahrscheinlich am ehesten zu seiner eigenen, versteht es Zeki von allen Lehrern noch am besten, seine Schüller im Zaum zu halten und die Gruppe in so etwas Ähnliches wie eine echte Schulklasse zu verwandeln – auf seine ganz eigene Art. Dann holt Zeki jedoch seine eigene Gaunervergangenheit wieder ein.

Wo? ProSieben | Wann? 09.10.2016, 20:15 Uhr

Citizenfour

Der Whistleblower Edward Snowden hat zusammen mit dem Journalisten Glenn Greenwald und der Dokumentarfilmerin Laura Poitras die Machenschaften des US-Geheimdienstes NSA enthüllt. Seitdem lebt der junge Mann auf der Flucht. Während Greenwald die Totalüberwachung der Bevölkerung durch die Geheimdienste journalistisch aufarbeitet und sich Snowden in Russland vor dem Zugriff der USA versteckt, hat Poitras das Geschehen in „Citizenfour“, einem oscaprämierten Dokumentarfilm, festgehalten.

Wo? 3sat | Wann? 10.10.2016, 22:25 Uhr

The Dark Knight Rises

„The Dark Knight Rises“ ist der Abschluss von Christopher Nolans grandioser und düsterer Batman-Trilogie. Bruce Wayne hat sich nach den harten Kämpfen der vergangenen Jahre ins Private zurückgezogen, nicht zuletzt, weil sein Körper geschunden und Batman in Ungnade gefallen ist. Allerdings droht mit Bane eine Bedrohung, die aus Gotham ein Kriegsgebiet macht.

Wo? VOX | Wann? 13.10.2016, 20:15 Uhr

Unser Tipp: Save.TV [Anzeige] Schon gewusst? Der Online-Videorekorder Save.TV kann auch mit der gleichnamigen kostenlosen iOS-App [Link in den App Store] verwendet werden. Von hier aus lassen sich Sendungen programmieren und direkt aus dem Archiv auf das Mobilgerät herunterladen.

Die Relativitätstheorie der Liebe

Der Episodenfilm „Die Relativitätstheorie der Liebe“ begleitet fünf verschiedene Paare, immer wieder von den gleichen Schauspielern, Katja Riemann und Olli Dietrich, dargestellt. Alle zehn Charaktere könnten unterschiedlicher nicht sein, sind jedoch alle auf der Suche nach dem Gleichen – nach dem großen Glück der Liebe.

Wo? One (ehemals Einsfestival) | Wann? 22.10.2016, 22:30 Uhr

Exit Marrakech

Kontrast und Entfremdung ist das immer wiederkehrende Thema von „Exit Marrakech“. Westliche Kultur trifft auf armes Hinterland in Marokko. Vater und Sohn versuchen Gemeinsamkeiten zu finden, die einfach nicht da sein wollen. Prostitution trifft auf Religion. Diabetes auf Alkoholismus. Jung auf Alt. Nicht immer findet zusammen was eigentlich zusammengehören könnte. Für den siebzehnjährigen Ben endet die Reise zu seinem ungeliebten Vater somit auch anders als erwartet.

Wo? ARD | Wann? 25.10.2016, 23:30 Uhr