Die Agentur Reuters berichtet, dass Apple im großen Stil erneut in Dänemark investieren will. Der iPhone-Hersteller plant ein neues Rechenzentrum im Süden des Landes, nahe der deutschen Grenze (30 Kilometer nördlich von Flensburg). Die Einrichtung soll schon zur Inbetriebnahme zu hundert Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Apple investiert in zweites Rechenzentrum in Dänemark (Bild: CC0)

In Aabenraa, Dänemark, plant Apple ein zweites Rechenzentrum zu errichten. Dies bestätigte Erik Stannow gegenüber der Agentur Reuters per E-Mail. Stannow übersieht für das Unternehmen aus Cupertino das Geschäft in Skandinavien. Der Standort im Süden Dänemarks grenzt an Deutschland.

Das Investitionsvolumen soll 291 Millionen US-Dollar (ca. 256 Millionen Euro) betragen. Bestätigt hat diese Meldung ursprünglich das dänische Ministerium für Klima und Energie.

Zweites Rechenzentrum in Dänemark

Während das zweite Rechenzentrum in Aabenraa im zweiten Quartal 2019 in Betrieb gehen soll, wird das erste, nahe Viborg, noch in diesem Jahr ans Netz gehen.

2015 hatte Apple ebenfalls geplant, ein Rechenzentrum in Athenry in Irland errichten zu wollen. In diesem Fall erfolgt bislang aber nicht einmal ein Spatenstich, da es Widerstand durch lokale Gruppierungen gibt und Apple aber erst alle Unklarheiten ausräumen muss, ehe es grünes Licht bekommt. Ursprünglich sollte dieses Rechenzentrum bereits Anfang 2017 in Betrieb gehen.