37 Schwangerschaften in nur einem schwedischen Krankenhaus im Jahr 2017. Mehr als genug für die Ärzte, um Beschwerde gegen die Verhütungs-App Natural Cycles einzulegen. Dabei war sogar der der TÜV Süd von der Wirksamkeit der Verhütungs-App überzeugt.

Zur Vorhersage der Fruchtbarkeit wird unter anderem die Temperatur gemessen (Bild: Natural Cycles)

Für die Verhütung stehen die verschiedensten Mittel und Wege zur Verfügung. Die einen sind etwas sicherer, die anderen führen im Schnitt zu mehr ungewollten Schwangerschaften. Die App Natural Cycles soll eigentlich eine Pearl-Index von 7 aufweisen, also zu 93% effektiv sein. Der TÜV Süd vergab der App im letzten Februar ein CE-Zertifikat und bestätigte somit die offizielle Verwendung der App als Verhütungsmethode.

Bei der Verwendung von Natural Cycles nutzt ein Algorithmus verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Körpertemperatur, um einen Eisprung bei den Nutzerinnen der App vorherzusagen. Die Daten werden in der App gesammelt und anschaulich visualisiert. Einer der Vorteile der Methode ist ganz klar der Verzicht auf die Einnahme hormoneller Präparate, wie zum Beispiel der Pille. Nun kommen aber Zweifel an der Zuverlässigkeit der App, bzw. des Algorithmus auf.

Das schwedische Södersjukhuset Krankenhaus habe Beschwerde bei der medizinischen Aufsichtsbehörde in Stockholm gegen die App eingereicht, wie die Nachrichtenseite SVT berichtet. Dem Artikel nach wären 2017 rund 37 Frauen mit einer ungewollten Schwangerschaft in dem Krankenhaus behandelt worden. Natural Cycle hat sich gegenüber The Verge zu der Beschwerde geäußert. Aufgrund der Beliebtheit der App und einer Wirksamkeitsrate von 97% sei die Zahl von 37 Schwangerschaften nicht überraschen. Keine Empfängnisverhütungsmethode sei zu 100% effektiv.