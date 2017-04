Sie bekommen derzeit die Indie-Plattform-Abenteuer Trine, Trine 2 und Trine 3 allesamt stark reduziert im Mac App Store angeboten. Natürlich ist der erste Teile der Trilogie am günstigsten zu haben. In jedem Fall können Sie schon einmal fürs Wochenende vorsorgen und für Spiele-Nachschub sorgen.

Screenshot aus Trine 2 (Bild: Frozenbyte)

Als Trine 2009 erschien, wurde es zu einem Geheimtipp und schnell zum Kassenschlager. Das hätte man einem „Jump and Run“ nicht unbedingt zugetraut, noch dazu von einem Indie-Entwickler, den vorher nicht viele kannten. Das finnische Frozenbyte zeichnet für die Trine-Trilogie verantwortlich.

Nun bekommen Sie im Mac App Store Trine (2009), Trine 2 (2011) und Trine 3: The Artifacts of Power (2015) reduziert angeboten. Trine kostet aktuell 1,99 Euro (vorher 9,99 Euro). Das Besondere an dem Spiel und den beiden anderen ebenso ist neben der tollen Atmosphäre vor allem die Gameplay-Mechanik. Jede von drei potentiellen Spielfiguren hat besondere Fähigkeiten. Sie spielen immer nur eine davon und können aber im Verlauf zwischen den Figuren wechseln, nachdem Sie sie kennen gelernt haben. Denn nicht zuletzt ist Trine nicht nur ein schnödes Jump and Run, sondern bietet Puzzle und vor allem eine prima vorgetragene Story.

Zum Deal: Trine im Mac App Store günstiger kaufen.

Trine 2 kostet derzeit 2,99 Euro (zuletzt 14,99 Euro). Das Spielprinzip wurde übernommen und stark ausgebaut. Es gibt per In-App-Kauf außerdem eine Erweiterung, die Sie noch dazu kaufen könnten, falls Sie einmal das Ende der Geschichte erreichen.

Zum Deal: Trine 2 im Mac App Store günstiger kaufen.

Einen knappen Einblick in das Gameplay von Trine 2 gewährt der nachfolgende Trailer, der zum Start des Spiels veröffentlicht wurde.

Trine 3 schließlich kostet aktuell 5,99 Euro (vorher 21,99 Euro). Das Spiel entführt Sie in ein völlig neues Setting. Unsere drei „Helden“ sind mittlerweile auf der Suche nach den drei Artefakten der Macht. Beachten Sie bitte die Hinweise auf Systemanforderungen für das Spiel im App Store genau. Denn es gibt Nutzer, die das Spiel nur mit Schwierigkeiten starten können. Sie können den Koop-Modus auch online mit anderen Spielern zusammen meistern.

Zum Deal: Trine 3 im Mac App Store günstiger kaufen.