Sie sind auf der Suche nach einer tragbaren, kabellosen Lichtquelle, mit der Sie auch stimmungsvolle Beleuchtung per App einrichten können? Bei Notebooksbilliger gibt es aktuell die Philips Hue Go reduziert im Angebot. Das gilt allerdings nur, solange der Vorrat reicht.

Philips Hue Go sorgt für stimmungsvolles Licht (Bild: Philips)

66,66 Euro zuzüglich 2,99 Euro Versandkosten zahlen Sie derzeit für die Philips Hue Go bei NBB. Das Angebot endet spätestens am 5. März, oder früher, sollte es zuvor ausverkauft sein. In den Ladengeschäften von NBB in Düsseldorf und Hannover/Laatzen erhalten Sie das Produkt außerdem – falls Sie vor Ort wohnen sollten. Der Preisvergleich zeigt, dass es sich hierbei um das derzeit günstigste Angebot handelt.

Zum Deal: Philips Hue Go günstiger bei NBB .

Sie können das Licht per App steuern (iOS oder Android). Das Produkt verfügt über 300 Lumen und kann bis zu 16 Millionen unterschiedlicher Farben darstellen. Sie können auch über einige Effekte Lichtsituationen wie bei gemütlichem Kerzenschein oder im Zauberwald nachstellen. An der Steckdose können Sie die Hue Go beliebig verwenden. Der interne Akku erlaubt außerdem die Nutzung drei Stunden unabhängig von einer externen Stromquelle.