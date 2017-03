Derzeit bekommen Sie eine langlebige mobile Festplatte in kompakter Bauform mit viel Speicher bei Euronics günstiger angeboten. Es handelt sich dabei um die WD My Passport Ultra mit 2 TB Speicherkapazität in der Farbe Brillantweiß im 2,5 Zoll Formfaktor mit USB 3.0.

WD My Passport Ultra in Brillantweiß (Bild: WD)

Die mobilen 2,5 Zoll Festplatten von Western Digital sind weit verbreitet. Sie sind langlebig, bieten ein ansehnliches Gehäuse und kommen ohne separate Stromversorgung aus. Schließen Sie sie einfach per USB an den Computer an. Darüber erhält Sie in der Regel genug Spannung.

Zum Deal: WD My Passport Ultra 2 TB reduziert kaufen .

Bei Euronics gibt es die WD My Passport Ultra mit 2 TB Speicher in Brillantweiß derzeit zum Preis von 80 Euro. Sie können sich das Produkt gratis zur Abholung in einem Markt in Ihrer Nähe senden lassen. Alternativ fallen 5,95 Euro Versandkosten an. Die Festplatte nutzt bereits USB 3.0, ist jedoch abwärtskompatibel zu USB 2.0.

Nutzen Sie die Festplatte als Backup-Medium für Time Machine oder speichern Sie von Hand Daten darauf, um Sie überall mit hinzunehmen.