Das Lampensystem Trådfri von Ikea ist die erste Smart-Home-Geräteklasse des schwedischen Möbelherstellers. Das System ist günstig und einfach zu bedienen, konnte bisher aber nur durch eine Fernbedienung oder eine eigene App gesteuert werden. Nun liefert Ikea durch ein Softwareupdate die Unterstützung für HomeKit nach und damit die Lampensteuerung mit Siri. Auch andere Sprachassistenten sind nun möglich.

Sie sieht ein Teil der Trådfri-Familie aus. (Bild: Ikea)

Das Internet der Dinge ist einer der Märkte die aktuell stark wachsen. Intelligente Küchengeräte, vernetzte Waschmaschinen, Staubsaugerroboter und selbstregulierende Heizungsthermostate sind keine Seltenheit mehr. Und auch smarte Lampensysteme gibt es bereits seit einigen Jahren, viele große Hersteller, wie zum Beispiel Philips, haben entsprechende Produkte im Angebot. Der Preis fällt dabei sehr unterschiedlich aus, der Umstieg ist aber nicht immer ganz billig. Seit April mischt nun auch Ikea auf dem deutschen Markt mit und bietet Trådfri im Onlineshop und in seinen Geschäften zum Kauf an. Besonders der vergleichsweise günstige Preis und die einfach Bedienung fallen auf. Ein Starterset mit zwei Glühbirnen, einer Fernbedienung und dem für die Steuerung per App benötigten Gateway kostet so zum Beispiel 75 Euro, einzelne Lampen knapp 15 Euro.

Bisher konnten die Lampen nicht per Sprache gesteuert werden, Ikea liefert nun wie versprochen nach. Durch ein Softwareupdate für sein Gateway, verknüpft Ikea Trådfri mit den Sprachassistenten Alexa von Amazon, Google Home und Siri von Apple. Die Einbindung an Apples HomeKit erfolgt über die Home-App des iPhones. Nach der Einrichtung lassen sich die Lampen dann per Siri fernsteuern. Nach dem Update verstehen sich die smarten Leuchten von Ikea auch mit der Hue Bridge von Philips.