15.01.2018 - 21:22 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die CarPlay-Plattform von Apple wurde von vielen großen Autoherstellern übernommen, aber einer der größten Autohersteller der Welt hielt sich vornehm im Hintergrund. Toyota hat heute bestätigt, dass der 2019er Avalon und weitere Modelle des neuen Jahrgangs mit Apple CarPlay als Standard ausgeliefert werden. Der Toyota Avalon 2019 ist das erste Auto des japanischen Autogiganten, das mit CarPlay ausgestattet ist.



Toyota Avalon 2019 (Bild: Toyota)

Toyota sagte im Jahr 2012, dass das Unternehmen lieber eine proprietäre Plattform nutzen wolle, obwohl die Konkurrenz damals schon langsam auf Apple CarPlay und Android Auto umstiegen. Die Entscheidung von Toyota hielt viele Jahre an, und auch der Marktdruck konnte offensichtlich nicht für ein Umdenken sorgen.

Toyota will im Frühjahr dieses Jahres mit der Auslieferung des 2019 Avalon beginnen. CarPlay gehört immer zur Serienausstattung dazu. Der Avalon wird ausschließlich in Nordamerika verkauft und ist am ehesten von der Größe mit dem Avensis vergleichbar. CarPlay wird dem neuen Modell auf einem 9-Zoll-Touchscreen angezeigt. Android Auto wird in Toyotas Pressemitteilung nicht erwähnt. Es handelt sich dabei um die Konkurrenz-Plattform von Google und die anderen Autohersteller bieten bisher beide Plattformen parallel an.

Doch bei CarPlay endet Toyotas Schritt in die neue Welt nicht. Auch eine Integration von Smartwatches oder Amazon Alexa soll dabei sein. Dies ermöglicht es den Fahrern, Türen zu ver- und entriegeln, den Motor zu starten und die Tankanzeige mit Hilfe einer Smartwatch oder eines Alexa-fähigen Geräts zu überprüfen.

Toyota hat noch nicht mitgeteilt, welche anderen Autos CarPlay erhalten werden, doch wir sind uns sicher, dass es über kurz oder lang auch in Deutschland Fahrzeuge des japanischen Herstellers mit CarPlay geben wird.