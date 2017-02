06.02.2017 - 17:45 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Das neue MacBook Pro hat lange auf sich warten lassen, kommt mit einem dünneren Gehäuse, in neuen Farben, mit einer neuen Tastatur und mit der Touch Bar. Gerade letztere ist es, die im Fokus der Berichterstattung stand und bei vielen als Gimmick bezeichnet wird. Damit würde man ihr aber nicht gerecht werden, wenngleich sie auch ihre Nachteile hat. Nach etwa zwei Monaten halte ich fest: Ich hasse sie. Aber ich liebe sie auch.



06.02.2017 - 17:45 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Touch Bar des MacBook Pro mit Control Strip (Bild: Stefan Keller)

Ist die neue Touch Bar ein Gimmick oder ist sie tatsächlich nützlich? Je nachdem, wen man fragt, gibt es auf diese Frage unterschiedliche Antworten. Ich für meinen Teil habe festgestellt, dass ich sowohl die Fans als auch die Kritiker verstehen kann. Denn sie hat ihre Reize, aber auch ihre Nachteile.

Warum ich die Touch Bar hasse

Die Touch Bar ist ein OLED Touchscreen, im Grunde genommen genauso wie bei der Apple Watch, nur länger, dafür nicht so hoch und vor allem ohne haptisches Feedback. Und das alles führt dazu, dass sie ein paar Usability-Probleme mit sich bringt. Auf der rechten Seite wird der „Control Strip” angedeutet. Die Kurzversion lässt sich frei anpassen und stellt häufig genutzte Befehle zur Verfügung, beispielsweise zur Lautstärkereglung. Das Limit liegt hierbei bei vier Icons.

Genau letzteres sorgt für das erste Problem. Irgendeine Funktion wird immer in der Nähe der Rücktaste (oder der Zahlen) zu finden sein. Wer sich häufig vertippt, muss aufpassen, nicht aus Versehen neben der Rücktaste auch noch eine Funktion der Touch Bar aufzurufen. So passiert es mir häufig, dass ich auf der Suche nach der Rücktaste den Ton versehentlich ein- oder ausschalte.

Der zweite große Nachteil, der mit aufgefallen ist, mag sehr speziell sein und wenn man ehrlich ist, ist das nicht einmal Apples Schuld – an der Tatsache ändert das dennoch nichts. Wer mit anderen Betriebssystemen zu tun hat, etwa Linux via SSH, benötigt hin und wieder die F-Tasten. Und zwar nicht die Multimedia-Tasten, sondern die F-Tasten. In SSH können diese auch via Esc gefolgt von der Zahl eingegeben werden. Man kann die Touch Bar so konfigurieren, dass bei Halten des Fn-Knopfes die F-Tasten verfügbar sind, aber eine Möglichkeit, immer direkt mit ihnen zu arbeiten, gibt es nicht mehr.

Das Problem, was die Touch Bar hier offenbart, ist, dass sie keine echte Tastatur ist. Eine Tastatur gibt haptisches Feedback und die Tastenanschläge werden erst dann registriert, wenn die Taste mindestens eine bestimmte Strecke zurückgelegt hat. Es ist also, gerade beim Vorgehen Esc+Zahl, nicht sicher, ob man den Esc-Knopf auch wirklich getroffen hat oder nicht. Allerdings gestehe ich Apple zu, dass es nicht ihre Schuld ist, dass die F-Tasten für andere Systeme mehr Bedeutung besitzen als das bei macOS der Fall ist – dennoch wäre eine Option, im Terminal die F-Tasten einzublenden, eine willkommene Verbesserung.

Übrigens hat die Touch Bar ein Feature erhalten, das vormals nur in iOS bekannt war: Quick Type. Leider ist dieses Feature grenzwertig unbrauchbar implementiert. Die Reaktion ist zu langsam. Bis die Wörter angezeigt werden, habe ich es auch schon eingetippt. Womöglich richtet sich die Funktion an Anfänger, die mit dem berühmten Adler-Suchsystem die Buchstaben auf der Tastatur suchen, aber für mich gibt es keinen Vorteil. Schade eigentlich, denn hin und wieder könnte QuickType den Blick in den Duden ersetzen. Durch die träge Reaktionszeit konnte ich mich aber nicht daran gewöhnen, da auch hinzuschauen – und solange geht Cmd+T, (Wort eingeben), Enter, Cmd+W einfach schneller. Soll doch Google mit „Meintest du:” sagen, wie „Aneurysma” richtig geschrieben wird.

Touch Bar bei geöffneter Mail-App (Bild: Stefan Keller)

Warum ich die Touch Bar liebe

Genug gemeckert, denn die Touch Bar hat auch ihre Vorzüge. Man kann die vier Icons aus dem Control Strip frei konfigurieren. Apple hat einige Funktionen definiert, aus denen man auswählen kann. Darunter sind auch welche, die sonst nur mit komplizierten Hotkeys genutzt werden können (oder über das Menü) wie der Ruhezustand. Anstatt der Lauter- und Leiser-Taste kann man einen Slider für die Lautstärkereglung etablieren und spart einen Knopf.

Darüber hinaus machen Apps, die für die Verwendung optimiert sind, größtenteils sinnvoll Gebrauch von der neuen Leiste. Das Paradebeispiel für mich ist Mail, wo quasi die gesamte Symbolleiste abgebildet ist. Eine Nachricht markieren oder löschen: Man muss sich keine Hotkeys merken und keine Strecke mit der Maus zurücklegen. Hier vermisse ich die F- oder Multimedia-Tasten auch nicht.

Das eigentliche Highlight ist aber Touch ID. Endlich hat die Freischaltung per Fingerabdruck ihren Weg auf den Mac gefunden und zum Glück hat Agilebits schnell reagiert und das Feature in 1Password eingebunden. Den Finger auf den Sensor zu legen, geht deutlich schneller als das Passwort einzugeben oder auf die Apple Watch zu warten und das System funktioniert in etwa so zuverlässig wie auf dem iPhone. Jetzt fehlt das nur noch auf einer Desktop-Tastatur – denn auch wenn es Tim Cook nicht wahrhaben will: Es gibt sie noch, die Nutzer, die einen iMac, Mac mini oder Mac Pro einsetzen.

Verbesserungspotenzial

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und Fehler sind zum Beheben da. Deshalb würde ich mir von Apple wünschen, dass die Touch Bar eine Art 3D Touch bekommt, sodass es haptisches Feedback gibt und Tastendrucke erst bei einer bestimmten Intensität registriert werden. Das würde auf einen Schlag sämtliche Fehleingaben eliminieren und man wüsste direkt, woran man ist.

Wenn die Kinderkrankheiten ausgebügelt sind, hätte ich zudem gerne eine Desktop-Tastatur. Ob sie mit oder ohne Touch Bar ausgestattet wird, ist mir gleich, aber Touch ID sollte Pflicht sein.

Fazit: Ist die Touch Bar ein Gimmick?

Ich würde nicht so weit gehen, zu behaupten, dass die Touch Bar keinen praktischen Nutzen hat, denn der ist vorhanden. Was fehlt, ist hier und da ein wenig Fine-Tuning bei der Implementierung und eine Lösung gegen versehentliche Eingaben. Im normalen macOS-Betrieb ist sie auch nützlicher als bei Spezialaufgaben, wie aber schon erwähnt ist das weniger Apples Schuld, wobei hier durchaus nachgebessert werden könnte.

Beim MacBook Pro in 13 Zoll hat der Käufer die Wahl. Wie immer bei einer „ersten Generation” kann es durchaus sein, dass echte F-Tasten noch von Vorteil sind, aber falls Apple den Mac noch nicht ganz aufgegeben hat, dürfte sich das auf absehbare Zeit ändern. Beim 15-Zoll-Modell gibt es diese Wahl nicht. Und deshalb werde ich mich wohl mit den Nachteilen arrangieren – und das Beste für die Zukunft hoffen.