Als auf der Entwicklerkonferenz WWDC Anfang Juni die Augmented Reality Plattform ARKit zum ersten mal vorgestellt wurde, zeigten die Entwickler auch einige Beispiele für die Verwendung. Das von Peter Jackson gegründete Entwicklerstudio Wingnut durfte sogar auf der Bühne ein in der Entwicklung befindliches AR-Spiel vorstellen. Doch auch das Möbelhaus IKEA verkündete direkt an einer eigenen App zu arbeiten, die das Einrichten mittels AR erleichtern soll. Nun zeigt eine Designerin, wie ein Einsatz der neuen Technologie in der App von Airbnb aussehen könnte. Das Ergebnis ist beeindruckend und extrem praktisch.

So würde AR in der App von Airbnb aussehen. (Bild: Mockup erstellt mit mockdrop.io)

Airbnb ist eine Plattform zur Buchung und Vermietung von Räumen und Apartments. Die privaten Vermieter stellen dabei einen Teil oder den gesamten Wohnraum für eine gewisse Zeit und gegen Geld zur Verfügung. Gerade für Städtereisen ist Airbnb sehr gut geeignet. Von einfachen Schlafmöglichkeiten auf einer Couch, bis zu ganzen Penthousewohnungen ist alles meist sehr zentral zu finden. Das Angebot ist sowohl über eine Webseite, als auch über eine App erreichbar und erfreut sich seit der Gründung 2008 wachsender Beliebtheit.

Wie sich die App mit Augmented Reality verbessern lassen könnte, hat nun die Designerin Isis Uzum in einer Konzeptstudie vorgestellt. Ihr Ansatz ist so simpel wie genial. Der Vermieter trägt zunächst über die App alle wichtigen Informationen über die Wohnung ein. Zum Beispiel wie die Heizung eingestellt werden soll. Dabei speichert aber nicht nur die Informationen ab, sonder markiert auch im Raum wo sich das Thermostat befindet. Die Mieter sehen dann über AR in ihrem Smartphone eine Wegbeschreibung zum Thermostat und können die Informationen abrufen.

Ein Beispiel aus dem Designkonzept. Der Weg zum Thermostat wird genau angezeigt. (Bild: Isil Uzum)

Die Studie ist aktuell noch nicht Teil der App von Airbnb und ob eine solche Funktion irgendwann integriert wird ist auch offen. Allerdings zeigt dieses sehr praktische Beispiel wie Augmented Reality zukünftig in unseren Alltag integriert werden könnte und das es sinnvolle Einsatzmöglichkeiten gibt. Die Zukunft dieser Technik wird sicher spannend.