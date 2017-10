11.10.2017 - 10:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Aktuell ist Apple-CEO Tim Cook auf großer Europatour und besucht bereits am Montag den französischen Präsident Emmanuel Macron. Danach besuchte er auch England und sprach dort mit The Independent. Dabei kam man auch auf Apples Pläne zur erweiterten Realität, kurz AR, zu sprechen und wie Apple die Technologie in vorhandene iOS-Geräte integrieren konnte. Auch die AR-Brille, über die lange spekuliert wird, kam zur Sprache.



In den letzten beiden Jahren teaserte Apple-CEO Tim Cook immer wieder Pläne im Bereich der erweiterten Realität an und bescheinigte der Technologie großes Potential. Auf der diesjährigen WWDC ließ man die Bombe platzen und präsentierte dann mit ARKit eine neue Plattform, welche den Entwicklern die Programmierarbeit deutlich vereinfachte. Laut Cook zeigt dies, dass Apple in der Lage ist, solche schwierigen Aufgaben zu lösen und damit die Entwickler zu unterstützen, um Großartiges zu ermöglichen. Ihm zufolge liegt Apples starke Position auch daran, dass man sowohl Hard- als auch Software kontrolliere – ein Vorteil gegenüber den meisten Mitbewerbern. Gleichzeitig weist Cook darauf hin, dass mit der Veröffentlichung von iOS 11 innerhalb kürzester Zeit die größte AR-Plattform geschaffen werden konnte und damit die Technologie sowohl für Nutzer als auch Entwickler attraktiv macht.

Daneben ging Cook auch auf die spekulierte AR-Brille ein, an der Apple angeblich arbeiten soll. Natürlich antwortete er gewohnt vage, aber ließ sich dennoch interessante Details entlocken. Er sagt nämlich, dass die Technologie zum jetzigen Stand noch nicht in der Lage sei, ein solches Gerät in einer qualitativ hochwertigen Form herzustellen. Sowohl die Display-Qualität als auch das Sichtfeld „sind noch nicht da“ und bei Apple versucht man aber nur Gerät von sehr guter Qualität bereitzustellen, was jedoch aktuell noch nicht möglich ist. Apple geht es daher nicht darum der erste Hersteller mit einem solchen Produkt zu sein, sondern darum dem Nutzer die beste Erfahrung zu bieten. Konkret lässt sich daraus ableiten, dass Apple wohl bereits mit entsprechender Hardware experimentiert, aber dass die Ergebnisse noch nicht zufriedenstellend ausgefallen sind.